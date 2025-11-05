Hainan’da Yeni Güç Sistemi Forumu: CSG, "Temiz Enerji Adası" Planını Açıkladı

Etkinlik ve Katılımcılar

6’ncı Yeni Güç Sistemi Uluslararası Forumu ile 21. CSG Uluslararası Bilim ve Teknoloji Forumu, Çin’in Hainan eyaletinin Boao kentinde düzenlendi. Etkinliğe China Southern Power Grid Company (CSG) ev sahipliği yaptı.

Forum, "Daha Hızlı Düşük Karbonlu Enerji Geçişi için Birlikte Yeni Bir Güç Sistemi İnşa Etmek" temasıyla gerçekleşti ve Çin ile uluslararası alandan düzenleyici kurumlar, kamu hizmeti sağlayıcıları, teknoloji firmaları, endüstri dernekleri ve araştırma kuruluşlarından liderleri ve uzmanları bir araya getirdi.

Gündem: Teknoloji, Politika ve Piyasa Mekanizmaları

Katılımcılar, yeni nesil güç sistemlerini mümkün kılan temel teknolojiler, politika çerçeveleri, piyasa mekanizmaları ve endüstri ekosistemleri alanında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdi. Tartışmalar, işbirliğini artırmaya, yeni çözümleri paylaşmaya ve şebeke güvenilirliği ile dayanıklılığını güçlendirmeye odaklandı.

Hainan "Temiz Enerji Adası" Planı ve Açıklanan Başarılar

Etkinliğin öne çıkan gelişmesi, Hainan "Temiz Enerji Adası" Yeni Güç Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Planı'nın resmi olarak yayınlanması oldu.

Forum kapsamında ayrıca sekiz yeni başarı açıklandı. Duyurulan belgeler ve platformlardan bazıları şunlardı:

CSG Yeni Güç Sisteminin Geliştirilmesine ilişkin Tanıtım Belgesi

Güney Çin Güç Piyasasının Geliştirilmesine ilişkin Tanıtım Belgesi

Dijital Dönüşüme ilişkin Tanıtım Belgesi

Dijital İkiz Şebeke Platformu

31 Ekim Alt Forumları ve Küresel Katılım

31 Ekim tarihinde CSG, "Sorunsuz Kaynak-Şebeke-Yük-Depolama Entegrasyonu için Yeni Bir Ekosistem Oluşturmak" ve "Dijital Şebeke Teknolojisi ile Yeni Güç Sistemlerini İlerletmek" gibi konuları kapsayan on özel alt forum düzenledi.

Bu oturumlar, uluslararası uzmanlar ve sektör liderleri arasında bilgi alışverişine olanak tanıyarak forumun enerji sektöründe yenilik ve işbirliği için önde gelen bir platform olma rolünü güçlendirdi.

YENİ GÜÇ SİSTEMİ ULUSLARARASI FORUMU VE CSG ULUSLARARASI BİLİM VE TEKNOLOJİ FORUMU ÇİN'İN HAİNAN EYALETİNDE DÜZENLENDİ.