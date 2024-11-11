Haiti'de Başbakan Garry Conille Görevden Alındı

Haiti'de Başbakanlık Değişikliğine Gidildi

Haiti'de şiddet olaylarının artması ve düzenin yeniden tesisi amacıyla kurulan Geçiş Konseyi, 28 Mayıs 2023'te atanmış olan Başbakan Garry Conille'i görevden aldı. Konsey, Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi atadı.

BBC'nin haberine göre Geçiş Konseyi'nin 9 üyesinden 8'i, Conille'in görevden alınmasına karar veren kararnameleri imzaladı. Conille, yaklaşık 6 ay boyunca başbakanlık görevini yürütmüştü.

Yeni Başbakanın Geçmişi

Fils-Aime, eski Haiti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olup, 2015 yılında Senato üyeliği için yarışmış ancak başarılı olamamıştı. Ayrıca, Conille'in başbakanlığa atanmasından önce de bu görev için düşünülen isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

Haiti'nin Zorlu Koşulları

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi ile mücadele eden Haiti, 11 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip ve kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya. Başkent Port-au Prince'in %80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede, şiddet olayları her geçen gün artış göstermekte.

Bu güncel şiddet olayları, eski başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'teki istifasına, daha sonra Geçici Konseyin oluşturulmasına ve nihayetinde 28 Mayıs'ta Conille'in başbakan olarak atanmasına sebep olmuştu. Geçiş Konseyi'nin, Şubat 2026'da yeni bir başbakan seçilene kadar görevde kalması planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.