Haiti'de Çete Saldırısı: Port-au-Prince Yakınında En Az 42 Ölü

Haiti'de hafta sonu başlayan çete saldırılarında, Port-au-Prince'in kuzeyindeki bir balıkçı köyünde aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 42 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:54
Saldırılar devam ediyor, acil devlet müdahalesi çağrısı

Haiti'de çetelerin hafta sonu başlattığı saldırılarda en az 42 kişi hayatını kaybetti. Olayda ölenler arasında 4 yaşında bir çocuk ile ailesinin de bulunduğu bildirildi.

Yerel hükümet yetkilisi Joseph Louis Baptiste, Caraibes radyosuna yaptığı açıklamada, saldırıların başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki bir balıkçı köyünde yoğunlaştığını söyledi. Baptiste, saldırıların halen sürdüğünü belirtti.

Baptiste, saldırıların bölgedeki etkin devlet müdahalesine acil ihtiyaç doğurduğunu vurguladı. Yetkili, katliamın yerel bir çete liderinin öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu ve hem polis hem de sivillerin saldırıları durdurmaya çalıştığını aktardı.

Olayla ilgili bilgiler yerel kaynaklar tarafından paylaşılan açıklamalarla sınırlı kalırken, durumun daha fazla güvenlik önlemi ve müdahale gerektirdiği belirtiliyor.

