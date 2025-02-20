Haiti'de Çete Saldırısında 20 Ölü: Port-au-Prince'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Haiti'de bir çetenin düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, güvenlik operasyonlarına misilleme niteliğindeydi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 07:37
Haiti'de Çete Saldırısında 20 Ölü: Port-au-Prince'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Haiti'de Çete Saldırısı: 20 Kişi Can Verdi

Haiti'de bir silahlı çetenin gerçekleştirdiği saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, başkent Port-au-Prince yakınlarındaki yerleşim alanlarında meydana geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırganlar, ABD Büyükelçiliğine birkaç kilometre mesafedeki evlere baskın düzenledi. Saldırının sorumlusunun "Vitel'Homme Innocent" isimli çete olduğu belirtildi.

Saldırının Ayrıntıları

Haitide İnsan Hakları Savunma Ulusal Ağı (RNDDH) tarafından yapılan açıklamada, çetenin aynı aileden 5 kişiyi öldürdüğü ifade edildi. Bu kanlı eylemin, Haiti polisinin düzenlediği operasyonlara misilleme amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son günlerde Haiti Ulusal Polisi ve Haiti'deki çok uluslu güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda birçok çete üyesinin etkisiz hale getirildiği biliniyor. Ülke, cunta yönetimi ve artan çete şiddeti nedeniyle derin bir güvenlik krizinin içine sürüklendi.

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