Haiti'de Çete Üyeleri Yakalandı, 200'den Fazla Ölü Var

Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime, hafta sonu ve 11 Aralık tarihlerinde 207 kişinin ölümüne neden olan çete üyelerinin yakalandığını duyurdu. Başbakan Fils-Aime, basına yaptığı açıklamalarda, adaletin yerini bulacağını ve katliamı gerçekleştirenlerin hesap vereceğini vurguladı.

Güvenlik İhtiyacı Vurgulandı

Fils-Aime, kabine üyeleri ve ulusal polis teşkilatıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "Dünyada hiç kimse, özellikle Haiti halkı, her gün korku içinde, evlerine dönüp dönmeyeceklerini bilmeden yaşamak zorunda kalmamalı. Hükümetimizin mücadelesi, herkesin güvenliğini garanti altına almak içindir." diyerek güvenlik konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Ekonomik Destek ve Güçlendirme Sözleri

Suçluların hak ettikleri cezayı alması gerektiğini ifade eden Fils-Aime, "Birlik olursak, özlem duyduğumuz ülkeye sahip olabiliriz. Geçiş hükümeti olarak, ülkeyi krizden çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ancak halkın taleplerine yanıt verebilmek için, ne pahasına olursa olsun seçimleri gerçekleştirmeliyiz." şeklinde konuştu. Ayrıca, güvenlik güçlerinin maaşlarının iki katına çıkarılacağını ve çetelerin saldırılarından zarar gören işletmelere ekonomik destek sağlanacağı sözünü de verdi.

Son Şiddet Olayları

Son olaylar, başkent Port-au-Prince'e bağlı Cite Soleil bölgesindeki Wharf Jeremie'de meydana geldi. Hafta sonu bir silahlı çetenin düzenlediği saldırıda 187 kişi hayatını kaybetti. 11 Aralık'ta ise Petite Riviere mahallesinde bir binaya giren silahlı çete üyeleri, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişiyi öldürdü.

Artan Şiddet ve Zor Durumlar

Haiti, yıllardır süren siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele ederken, bu yıl içinde 5 binden fazla kişi silahlı çetelerin saldırılarında hayatını kaybetti. Ülkede şiddet olaylarının artması, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'teki istifasına ve yeni bir geçici konsolide hükümetin kurulmasına yol açtı. 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasının ardından 11 Kasım'da görevden alınıp yerine Alix Didier Fils-Aime'nin atanmasıyla yeni bir döneme girildi.