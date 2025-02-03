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Haiti'de Çetelerin Saldırısında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

Haiti'nin Kenscoff kasabasına yapılan çete saldırısında 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 07:16
Haiti'de Çetelerin Saldırısında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

Haiti'de silahlı çetelerin başkent Port-au-Prince'ye bağlı Kenscoff kasabasına gerçekleştirdiği saldırıda, ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, çeteler Port-au-Prince'ye 10 kilometre mesafedeki Kenscoff kasabasına büyük bir saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda birçok kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahale etmekte yetersiz kalmasının ardından, kasabaya takviye polis birimleri sevk edildi. Haiti'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu yaptığı açıklamada, saldırılarda 100 evin yakıldığını bildirdi ve bölgenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla, çetelerin 'büyük' bir saldırı gerçekleştirdiğini vurguladı.

Haiti Polis Sözcüsü Michel-Ange Louis, yerel basına yaptığı açıklamada, saldırılarda silahlı çete üyelerinden 20'sinin öldürüldüğünü ve güvenliğin sağlanması için gerekenin yapıldığını belirtti.

Haiti, yıllardır süregelen siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile yaşam mücadelesi veriyor ve 2024 yılında 5 bini aşkın insan silahlı çetelerin saldırılarında yaşamını yitirmişti. Ülke sıkı bir kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya ve başkentin %80'i silahlı çeteler tarafından kontrol edilmekte.

Haiti'deki bu şiddet olaylarının artmasıyla birlikte, eski Başbakan Ariel Henry Nisan 2024'te istifa etmişti. Ardından kurulan Geçici Konsey ise, Garry Conille'i başbakan olarak atamış ancak 11 Kasım 2024'te görevden alarak iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi yeni başbakan olarak belirlemiştir.

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