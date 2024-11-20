Haiti'de Polisle Çatışmada 28 Çete Üyesi Hayatını Kaybetti

Haiti'de Büyük Çatışma: 28 Çete Üyesi Öldürüldü

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Nazon, Lalue, Chirst Roi ve Bois Verna bölgelerinde çetelerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 28 çete üyesi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, kontrolü ele geçirmek isteyen çetelerin bölgelerdeki etkinliğine müdahale ederken, çatışmalar saatlerce sürdü. Ulusal Polis Sözcüsü Lionel Lazarre, basına yaptığı açıklamada, çete üyelerinin çeşitli bölgeleri kontrol altına alma çabalarının başarısız olduğunu belirtti.

Yerel medyaya göre, çatışmalar sırasında yaralı durumda olan 20 çete üyesi, sivil halk tarafından ateşe verildi. Bu durum, gerilimin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle okullar, iş yerleri ve kamu binaları hizmet veremez hale gelirken, halk korku içinde evlerinden çıkmakta zorlandı. Sosyal medya platformlarında ise silahlı çetelerin yeni saldırılar planladığına dair endişe verici paylaşımlar yer aldı.

Birleşmiş Milletler Karayipler Ülkesi Entegre Ofisi (BINUH) verilerine göre, sadece Temmuz ve Eylül ayları arasında Haiti'de meydana gelen şiddet olaylarında en az 1223 kişi hayatını kaybetti, 522 kişi ise yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.