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Haiti'de Şiddet Nedeniyle 700 Bin Kişi Yerinden Edildi

BM, Haiti'de artan şiddet nedeniyle 700 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı. Durum giderek kötüleşiyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 21:52
Haiti'de Şiddet Nedeniyle 700 Bin Kişi Yerinden Edildi

Haiti'deki Kriz Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de silahlı çetelerin etkisiyle 700 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu. IOM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Haiti'de 700 binden fazla insan yerinden edildi. Bu insanların büyük bir bölümü artan şiddet nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.” ifadelerine yer verdi.

Şiddetin Artışı ve Sonuçları

BM Haiti Entegre Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre, 2024'ün başlangıcından itibaren, son altı ayda 1374 kişi, toplamda ise 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Haiti, uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik sıkıntılarıyla mücadele ediyor.

Kıtlık Tehlikesi ve Güvenlik Sorunları

Ülkenin nüfusu 11 milyonu aşarken, uygulanan güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor. Başkent Port-au-Prince, %80 oranında silahlı çetelerin kontrolü altında ve bu durum, günlük yaşamı tehdit eden şiddet olaylarının artmasına yol açıyor. Durumun ciddiyeti nedeniyle, tüm taraflara güvenli ve onurlu bir yaşam sağlama konusunda dayanışma çağrısı yapıldı.

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