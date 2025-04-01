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Haiti'de Silahlı Çete Saldırısında 530 Mahkum Firar Etti

Haiti'de silahlı çete saldırısında 530 mahkum hapishaneden kaçtı. Güvenlik güçleri olaylara müdahalede zorluk yaşıyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:52
Haiti'de Silahlı Çete Saldırısında 530 Mahkum Firar Etti

Haiti'de Silahlı Çete Saldırısı: 530 Mahkum Firar Etti

Karayipler ülkesi Haiti'de, silahlı çete üyeleri tarafından Mirebalais bölgesine yapılan saldırılarda, burada bulunan bir hapishaneden 530 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Çetelerin Yıkıcı Saldırısı

Başkent Port-au-Prince yakınlarındaki Mirebalais bölgesindeki olayda, silahlı çete üyeleri, bölgedeki binalara ve yolda geçen araçlara ateş açtı. Saldırı sırasında araçlar da ateşe verildi. Haiti İnsan Hakları Savunma Avukatları Kolektifi Genel Koordinatörü Arnel Remy, yaşanan bu olayda 530 mahkumun hapishaneden kaçtığını duyurdu.

Eğitim Faaliyetleri Durdu

Yerel haber sitesi Vant Bef Info'ya göre, saldırı sonrası bölgedeki okullarda eğitime geçici olarak ara verildi. BBC'nin aktardığına göre, hapishaneden kaçan bazı mahkumlar Mirebalais sokaklarında dolaşmaya başladı.

Güvenlik Güçlerinin Zorlukları

Uluslararası Kriz Grubu (ICG) analisti Diego Da Rin, Mirebalais’e yönelik son saldırının daha önceki saldırılardan çok daha şiddetli olduğunu ifade etti. Çetelerin güçlerini başkentin ötesine yayarak güvenlik güçlerinin müdahale etmesini zorlaştırdığına dikkat çekti. Da Rin, "Çete stratejileri, kontrol edemedikleri bölgelere saldırımlarını kolaylaştıracak. Temel amaçları hükümeti devirmek," dedi.

Haiti'nin Zorlu Günleri

Yıllardır süregelen siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleri ile mücadele eden Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla büyük bir kıtlık tehlikesi altında. Başkent Port-au-Prince'in %80'inden fazlasının silahlı çetelerin kontrolünde olduğu ülkede, yıl boyunca şiddet olayları artış göstermekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2024 yılında Haiti’de silahlı çete saldırıları sonucu 5,600’ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Bu kaotik ortam, eski Başbakan Ariel Henry’nin Nisan 2024'te istifasına sebep oldu. Ardından kurulan Geçici Konsey, Garry Conille’yi başbakan atadı, ancak 11 Kasım 2024'te görevi sonlandırarak iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi yeni başbakan olarak belirledi.

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