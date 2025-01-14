Haiti'deki Çete Şiddeti 1 Milyondan Fazla Kişiyi Yerinden Etti

Haiti'de Çete Şiddeti Nedeniyyle Yerinden Edilenlerin Sayısı 1 Milyon 41 Bine Ulaştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Kennedy Okoth Omondi, Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olaylarının son derece artış göstermesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Omondi, 1 milyon 41 bin kişinin yerinden edildiğini ve bu sayının sağlık hizmetlerinin çökmesi ile artan gıda güvensizliği nedeniyle neredeyse iki katına çıktığını belirtti. Ayrıca, güvenliğin sağlanması ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Omondi, Aralık 2023'te yerinden edilenlerin sayısının 315 bin olduğunu kaydederek, "Sahip olduğumuz en somut veri, şu anda tam olarak 1 milyon 41 bin kişinin şu anda Haiti'de yerinden edilmiş olarak yaşadığıdır. Bu insanların çoğunun birden fazla kez yerinden edildi." dedi.

Port-au-Prince'teki Sağlık Krizi

Çete şiddetinin en yoğun olarak başkent Port-au-Prince'te yaşandığını ifade eden Omondi, yerinden edilmelerin birçok ilde sağlık sistemini olumsuz etkilediğini söyledi.

Haiti'nin Kötü Durumu

Haiti, yıllardır süren siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele etmektedir. 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşayan ülkede, başkent nüfusunun yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiğini belirten IOM, şiddet olaylarının son yıllarda önemli ölçüde arttığını aktardı.

Haiti'deki bu durum, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'teki istifasına ve ardından kurulan Geçici Konseyin Garry Conille'i başbakan olarak atamasına yol açmıştır. 11 Kasım’da görevden alınan Conille’in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime başbakan olarak atanmıştır.