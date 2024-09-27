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Haiti Geçiş Konseyi Başkanı, Trump'ın İddialarını Kınadı

Haiti'nin geçiş konseyinden önemli açıklamalar: Trump'ın göçmenler hakkındaki iddiaları kınandı ve ülkedeki göçmenlere destek mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 00:32
Haiti Geçiş Konseyi Başkanı, Trump'ın İddialarını Kınadı

Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Fils, Trump'ın Göçmen İddialarını Kınadı

Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, göçmenlerin evcil hayvanları yediğine dair yaptığı asılsız açıklamaları sert bir dille kınadı.

BM Genel Kurulu'nda Dikkat Çekici Açıklamalar

Fils, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Haiti'deki yaygın şiddet olayları nedeniyle birçok vatandaşın zorunda kalarak ülkeyi terk ettiğini vurguladı. Bu konudaki derin üzüntüsünü ifade eden Fils, Ohio eyaletinde yaşayan Haitililerin köpek ve kedileri yediği yönündeki iddiaları reddetti.

“Bu tür iddiaların toplumsal yansımalarına dair endişelerim var,” diyen Fils, ülkeden çıkan göçmenlere destek veren tüm dostlarına selamlarını iletti.

Yabancı Düşmanlığına Dikkat Çekti

Fils, ABD-Haiti ilişkilerine de değinerek, seçim dönemlerinde ortaya çıkan duyguların asla ırkçılığın bir aracı olmaması gerektiğini söyledi. "ABD, dünyanın dört bir yanından gelen göçmenlerin bir araya geldiği ve demokrasi örneği oluşturduğu bir ülke olmalıdır," şeklinde konuştu.

Sosyal Medyada Viral Olan Anlar

Geçiş Konseyi Başkanı'nın genel kurul sırasında su içtiği anlar, kameralara yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini bir nebze olsun hafifletti.

Trump'ın Tartışmalı Açıklamaları

Trump, 10 Eylül'de Kamala Harris ile gerçekleştirdiği canlı yayında, Ohio'da bazı göçmenlerin yerel halkın evcil hayvanlarını yediği yönünde iddialarda bulunmuştu. Bu açıklamalar, toplumda büyük tepki topladı ve Haiti temsilcisi Fils tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Haiti'nin Geçiş Konseyi ve Gelecek Planları

Haiti'de devam eden şiddet olayları ve protestoların gölgesinde, 2023’te göreve başlayan Geçiş Konseyi, Başbakan Ariel Henry'nin görevden ayrılmasının ardından kuruldu. Fils, bu konseyin Şubat 2026'da yeni bir başbakan atanana kadar görevde kalacağını kaydetti.

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