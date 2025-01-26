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Haiti, Trump'ın Göçmen Politikalarından Endişeli

Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, Trump'ın düzensiz göçmen politikalarının ülkesine yıkıcı etkileri olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:43
Haiti, Trump'ın Göçmen Politikalarından Endişeli

Trump'ın Politika Değişiklikleri Haiti'yi Korkutuyor

Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardım programlarını askıya alması ve düzensiz göçmenlerle ilgili politikalarının ülkesine yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Voltaire, Haiti'nin mevcut durumunu ele aldı. Ülkesinin nüfusunun neredeyse yarısının açlıkla mücadele ettiğine dikkat çekti.

Trump'ın Olumsuz Tutumu

Voltaire, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana Haiti hakkında olumsuz düşündüğünü belirterek, “(Trump'ın) Haiti'yi umursayacağını sanmıyorum” dedi. Ayrıca, Trump'ın yardım programlarını askıya alması ve düzensiz göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesinin Haiti'ye büyük zarar vereceğini vurguladı.

Voltaire, ABD'deki geçici koruma programı konusunda, Trump'ın Haitililerin tümünü sınır dışı edeceğini söylediğini aktardı.

Düzensiz Göçmenler ve Güvenlik Önlemleri

Trump, 2019'daki gibi ABD-Meksika sınırında Ulusal Acil Durum ilan ederek yasa dışı göçleri durdurma taahhüdünde bulundu. Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sona erdirmek için sert önlemler alacağını belirtirken, bu kapsamda 1500 asker gönderme kararı aldı.

Haiti'nin İçinde Bulunduğu Kriz

Haiti, son yıllarda süregelen siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor. Nüfusu 11 milyonu aşan ülke, kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya. Ülkenin başkentinin %80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği belirtiliyor ve bu durum şiddet olaylarını artırıyor.

Geçici Konsey, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'teki istifasının ardından Garry Conille'yi başbakan olarak atamış, ardından 11 Kasım 2024'te Conille'in görevden alınmasının ardından iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi yeni başbakan olarak belirlemiştir.

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