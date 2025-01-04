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Haiti'ye Güvenlik Güçleri Gönderildi: Çetelerle Mücadele Başladı

Haiti'ye çetelerle mücadele kapsamında Guatemala ve El Salvador'dan güvenlik güçleri gönderildi. Ülkenin güvenliği için uluslararası destek sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:17
Haiti'ye Güvenlik Güçleri Gönderildi: Çetelerle Mücadele Başladı

Haiti'ye Güvenlik Güçleri Takviyesi

Karayip ülkesi Haiti'de çetelerle mücadele amacıyla Guatemala ve El Salvadordan güvenlik güçleri gönderildi. Bu uluslararası destek ile çete şiddetinin azaltılması hedefleniyor.

CNN haberine göre, Guatemala'dan 74 ve El Salvador'dan 8 polis memuru, çete şiddetiyle mücadelede yürütülen Çokuluslu Güvenlik Desteği (MSS) misyonuna katılmak için Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki uluslararası havaalanına ulaştı.

Guatemala ve El Salvador'dan gelen güvenlik güçleri, Haiti Başkanlık Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime ve ABD'nin Haiti Büyükelçisi Dennis Hankins tarafından havaalanında karşılandı.

Haiti'nin Güvenlik Sorunları

Haiti Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdür Vekili Normil Rameau, yaptığı yazılı açıklamada, "Polis ile Haiti halkı arasındaki 'birlik', güvenliğin tamamen yeniden sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için en etkili yol olmaya devam ediyor," dedi.

Şiddet Olaylarının Arttığı Ülke

Haiti, 2024 yılı içerisinde silahlı çetelerin saldırıları sonucunda 5 binden fazla kayıbın gerçekleştiği bir ortamda, yıllardır süren siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele ediyor. Başkent Port-au-Prince'in %80'i silahlı çetelerin kontrolü altında bulunmakta ve bu durum ülke genelinde artan şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisi'nin verilerine göre, yılbaşından bu yana çete saldırılarında 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu artan şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesi, Geçici Konseyin kurulması ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açtı.

Geçici Konsey, 11 Kasım'da görevden alınan Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atadı. Haiti'deki mevcut durum, uluslararası toplumun dikkatini daha fazla çekmeye devam ediyor.

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