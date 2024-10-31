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HAK-İŞ 5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması Ödül Töreni Yarın Gerçekleşiyor

HAK-İŞ'in düzenlediği uluslararası yarışmanın ödülleri yarın sahiplerini bulacak.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:26
HAK-İŞ 5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması Ödül Töreni Yarın Gerçekleşiyor

HAK-İŞ'ten Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması

HAK-İŞ, bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışmasının ödül törenini yarın gerçekleştirecek.

Yarışmanın Detayları

Konfederasyon, yarın düzenlenecek etkinlik hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen yarışmanın, iki ana kategoride ödüller sunacağı belirtildi. Bu kategoriler, "ulusal" ve "uluslararası" olarak ayrıldı.

Ödül Töreni Programı

Ödül töreni, HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Program, Mahmut Arslan (Genel Başkan), Halil Çukutli (Genel Başkan Yardımcısı) ve Birsen Çiçek Odabaşı (Kültür Sanat Komitesi Başkanı) tarafından yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerinin takdim edilmesinin yanı sıra, HAK-İŞ Uluslararası Emek Fotoğrafları Sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek.

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