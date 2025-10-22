HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari Ücret, Kayıt Dışı İstihdam ve Sendikal Haklar İçin Mücadele

HAK-İŞ 50. Yılında "Emek Kahramanları"nı Ödüllendirdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Emek Kahramanları Ödül Töreni"nde önemli mesajlar verdi. Arslan, asgari ücret, kayıt dışı istihdam ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması için kararlı bir mücadele çağrısında bulundu.

Törenin Akışı ve 50. Yıl Etkinlikleri

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. HAK-İŞ'in 50'nci kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan kısa film katılımcılara izletildi.

Arslan, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle 50. yıldönümünü anacaklarını belirterek HAK-İŞ'in evrensel bir kuruluş olduğunu vurguladı: konfederasyonun "dünyanın her yerinde mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceği" mesajını verdi.

Mücadele Çağrısı: Üye Artışı ve Hak Talepleri

Konfederasyonun 950 bin üyeye sahip olduğunu aktaran Arslan, bu rakamı yeterli görmediklerini söyledi ve sendika üyelerini üye sayısını artırmak üzere göreve davet etti. Arslan, "Türkiye'nin en güçlü, en etkin konfederasyonuyuz, yeni 50 yılda üyesi en fazla olan konfederasyon olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatındaki adaletsizliklere dikkat çeken Arslan, emeklilikte yaşanan ödeme düşüşünü örnek vererek şu uyarıda bulundu: "Emekli olacak kardeşlerimiz, bir sonraki yıl emekli olursa maaşı daha da düşüyor. Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor." Arslan, Bakanlar ve SGK'ye seslenerek bu uygulamanın düzeltilmesini talep ettiklerini ancak henüz yeterince duyulamadıklarını belirtti.

Taşeron düzenlemesine rağmen hâlâ çözüm bekleyen konular olduğunu vurgulayan Arslan, "Taşeron şirketlerden kardeşlerimizi kurtardık. 100 bin arkadaşımız hala kadro alamadı. Kamuda, yerel yönetimlerde eksiklerimiz var, bunları çözelim" dedi ve asgari ücret, kayıt dışı istihdam sorunları ile sendikal hakların önündeki engeller için mücadele vurgusunu yineledi.

Dayanışma ve Yardım Kampanyası

Arslan, 7 Ekim'de düzenlenen "Bütün Renkler Gazze'ye Bağış Sergisi"nde satılan eserlerden elde edilen yaklaşık 3 milyon lira'nın Filistin halkına gönderildiğini açıkladı.

Ödüller ve Uluslararası Katılım

Arslan'ın konuşmasının ardından, çalışma hayatı ve sendikal faaliyetlerdeki özveri ve emekleri nedeniyle sendikalar tarafından seçilen işçilere "Emek Ödülü" verildi.

Programa, Arnavutluk Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Gezim Kalaja, Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Khaled Al-Fanatsah, Afrika Sendikalar Birliği Örgütü Genel Sekreteri Rezki Mezhuud, HAK-İŞ kurucu üyelerinden Mehmet Asena ile uluslararası sendikaların temsilcileri de katıldı.

