HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Dünya Barış Günü Çağrısı: Gazze'ye Destek

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan Dünya Barış Günü mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı açıklamada, dünyanın birçok bölgesinde darbeler, terör ve savaşlar nedeniyle sivillerin yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Arslan, insanlığın ortak değerlerini savunma çağrısı yaparak, 'BM başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, devletleri, sivil toplum örgütlerini, insan hakları savunucularını, vicdan sahibi herkesi zulümlere sessiz kalmamaya, Gazze başta olmak üzere dünyamızda kalıcı barışı sağlamak için etkili adımlar atmaya ve ortak irade oluşturmaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Mazlumlara yönelik zulümlere son çağrısı

HAK-İŞ olarak savaşları, soykırımları ve zulümleri lanetlediklerini belirten Arslan, "Dünyada kalıcı barışın hakim olmasını istiyoruz" dedi. Özellikle Filistin ve Gazze'de sistematik soykırıma uğrayanların yalnız ve çaresiz bırakılmasına karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

Arslan, Dünya Barış Günü'nün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından barışın önemini hatırlatmak amacıyla ilan edilen bir gün olduğunu anımsatarak, 'Bugün hala Gazze'den Yemen'e, Doğu Türkistan'dan Afrika'ya, Arakan'dan Afganistan'a kadar birçok coğrafyada çocuklar ölmekte, masumlar katledilmekte, insanlar yerlerinden edilmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

Sumud Filosu ve insani yardıma destek

Gazze'deki katliamın dünya gözleri önünde süren bir insanlık dramı olduğunu söyleyen Arslan, binlerce masumun hayatını kaybettiği bu soykırıma karşı sessiz kalmanın insanlığın ortak değerlerinin inkarı olduğunu belirtti. Arslan, "Katil Netanyahu ve savaş kabinesinin Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak, insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulundu.

HAK-İŞ, Mavi Marmara'nın görevini tamamlamak üzere yola çıkan Madleen, Hanzala ve son olarak da Sumud Filosu girişimlerini desteklediklerini açıkladı. Arslan, Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Gazze limanına ulaşmasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Demokrasi, adalet ve özgür Filistin vurgusu

Arslan, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara uygulanan zulümlerin sona ermesini, demokrasinin, adaletin ve barışın galip gelmesini istediklerini belirtti. Son olarak, "Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.