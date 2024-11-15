HAK-İŞ Başkanı Arslan, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünü Kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünü Kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, "KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığının sağlanması, izolasyonların kaldırılması ve tüm dünya devletleri tarafından tanınması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Kıbrıs Türklerinin Tarihsel Mücadelesi

Arslan, açıklamasında Kıbrıs Türklerinin büyük bedeller ödeyerek, 15 Kasım 1983 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü çerçevesinde kendi kaderini tayin hakkını kullanarak KKTC'yi ilan ettiğini hatırlattı.

Uluslararası Tanınırlık ve Destek

KKTC'ye yönelik izolasyonların kaldırılması açısından atılacak adımları desteklediklerini belirten Arslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalıdır' sözleri ile yeni bir sürecin başladığının farkındayız" dedi. Arslan, "Tüm dünyanın KKTC'yi tanımasının önemine bir kez daha vurgu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ ve KKTC Kamu-Sen İşbirliği

HAK-İŞ'in KKTC Kamu-Sen ile olan ilişkilerine de değinen Arslan, "Konfederasyon ile KKTC Kamu-Sen arasındaki ilişki her gün daha da güçlenerek büyüyor. KKTC'de HAK-İŞ'in ilk yurtdışı temsilciliğini açmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bağımsızlık Mücadelesinin Anılması

Arslan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ve bağımsızlık mücadelesinde şehit olan tüm kahramanlara rahmet diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.