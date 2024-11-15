DOLAR
34,43 -0,26%
EURO
36,34 -0,3%
ALTIN
2.836,41 -0,05%
BITCOIN
3.091.126,18 -2,27%

HAK-İŞ Başkanı Arslan, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünü Kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde uluslararası tanınırlık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:38
HAK-İŞ Başkanı Arslan, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünü Kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünü Kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, "KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığının sağlanması, izolasyonların kaldırılması ve tüm dünya devletleri tarafından tanınması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Kıbrıs Türklerinin Tarihsel Mücadelesi

Arslan, açıklamasında Kıbrıs Türklerinin büyük bedeller ödeyerek, 15 Kasım 1983 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü çerçevesinde kendi kaderini tayin hakkını kullanarak KKTC'yi ilan ettiğini hatırlattı.

Uluslararası Tanınırlık ve Destek

KKTC'ye yönelik izolasyonların kaldırılması açısından atılacak adımları desteklediklerini belirten Arslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalıdır' sözleri ile yeni bir sürecin başladığının farkındayız" dedi. Arslan, "Tüm dünyanın KKTC'yi tanımasının önemine bir kez daha vurgu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ ve KKTC Kamu-Sen İşbirliği

HAK-İŞ'in KKTC Kamu-Sen ile olan ilişkilerine de değinen Arslan, "Konfederasyon ile KKTC Kamu-Sen arasındaki ilişki her gün daha da güçlenerek büyüyor. KKTC'de HAK-İŞ'in ilk yurtdışı temsilciliğini açmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bağımsızlık Mücadelesinin Anılması

Arslan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ve bağımsızlık mücadelesinde şehit olan tüm kahramanlara rahmet diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da KKTC 41. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu Gerçekleştirildi
2
Cevdet Yılmaz: Federal Çözüm Tükenmiştir
3
Astronot Alper Gezeravcı, Adana'da Okul Yöneticileriyle Buluştu
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesini Ziyaret Etti
5
Kırgızistan'da KKTC'nin 41. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
6
2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başladı: Ekonomi Olasılıkları Tartışılıyor
7
Mersin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı ve Çok Sayıda Hasar

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor