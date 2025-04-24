HAK-İŞ Başkanı Arslan, Van'daki İşten Çıkarılan Çalışanları Ziyaret Etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da İşten Çıkarılan Çalışanları Ziyaret Etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçileri, İpekyolu Belediyesi önüne kurulan çadırda ziyaret etti. Burada işçilerin taleplerini dinleyen Arslan, işten çıkarılan belediye çalışanlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Arslan, “Çatışmadan, kavga etmeden, kamu mallarına zarar vermeden demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak eksiklikleri konuşma, yanlışlıkları düzeltme taleplerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Mücadele Vurgusu

Bir siyasi parti ya da muhalefetin veya iktidarın alternatifi olmadıklarını ifade eden Arslan, HAK-İŞ'in bir emekçi örgütün temsilcisi olarak hizmet ettiğini dile getirdi. Mensuplarının hakkını ve hukukunu korumak için var güçleriyle mücadele edeceklerini vurgulayan Arslan, işten çıkarılanların tek kusurunun destek vermedikleri terörist gruplar olduğunu belirtti:

“Ekmeğimizi elimizden almaya kalkarlarsa biz hep burada olacağız.” diyerek, işten çıkarılanların geri dönmesi için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Terörsüz Türkiye ve Demokrasi Çıkışı

Arslan, Türkiye’nin 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra değişen siyasi iklimine dikkat çekerek, “Terörsüz Türkiye istiyoruz.” şeklinde konuştu. 40 yıllık mücadelenin sonunda sağlanan başarıları desteklediklerini belirten Arslan, siyasal partilerin Kandil'in güdümünde hareket etmesini eleştirerek, “Demokratik yolların açıldığı bir Türkiye bekliyoruz.” dedi.

1 Mayıs'ta Yüksek Ses

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Rize'de miting düzenleyeceklerini hatırlatan Arslan, “Daha güçlü bir sendikal örgütlülük kanunu istiyoruz.” dedi. İşçilerin haksız yere işten atılmalarına karşı duracaklarını söyleyen Arslan, mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizdi.

Filistin İçin Yardım Kampanyaları

Arslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki göstererek, “Filistin'de ne yazık ki insanlık ölüyor.” ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa'ya dair sorumluluklarını hatırlatan Arslan, konfederasyon olarak gerçekleştirdikleri yardım kampanyasından bahsetti:

“Yaklaşık 38 milyon lira bağış topladık ve Gazze'ye ulaştırdık.” diyerek, 10 bin Filistinli kardeşe üç öğün yemek sağladıklarını vurguladı. Ancak, yardımlara olan ihtiyacın devam ettiğini dile getirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (solda), Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçileri, İpekyolu Belediyesi önüne kurdukları çadırda ziyaret etti. Arslan, burada konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (solda), Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçileri, İpekyolu Belediyesi önüne kurdukları çadırda ziyaret etti. Arslan, burada konuşma yaptı.