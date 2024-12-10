HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Aileleri Gözeten Bir Asgari Ücret Modeline İhtiyacımız Var'

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Vurgusu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin, işçileri aileleriyle beraber değerlendirerek belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Arslan, bu konuyu Toplumsal Yaşamda ve Çalışma Hayatında Engelli Olmak söyleşi programının açılışında dile getirdi.

Engellilere Yönelik Yeni Modeller

Arslan, engelli üyeleri için daha etkin roller üstlenmeleri adına HAK-İŞ'le yeni bir model sunmayı hedeflediklerini belirtti. Engellilerin aktif bir şekilde çalışma hayatında yer almasının önemini vurgulayarak, "Engellilerin, birilerinin himayesinde değil, ülkesine hizmet eden bireyler olması için HAK-İŞ olarak yapılması gereken birçok şey var" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı

Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına da değinen Arslan, HAK-İŞ olarak komisyonda yer almadıklarını ancak TÜRK-İŞ ile işbirliği içinde sürece katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti. Arslan, mevcut komisyon yapısının eleştirildiğini ve asgari ücretlilerin de masada olduğu yeni bir modele ihtiyaç olduğunu belirtti.

Aile Mefhumunu Güçlendirecek Ücretler

Arslan, “Aile mefhumunu güçlendirecek ve işçileri aileleriyle beraber değerlendiren bir asgari ücret içeriğine ihtiyacımız var. Örneğin, evli bir işçinin aile yükümlülüklerini yerine getirebileceği bir düzenlemenin yapılması şart” şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Sisteminin Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerekiyor

Asgari ücreti belirleme sisteminin mevcut haliyle sürmesi durumunda çalışanların yüzde 70'inin asgari ücretli hale gelebileceğine dikkat çeken Arslan, "Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, asgari ücretin üzerinde çalışanların da ücretlerinin artırılması lazım" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Yaşamda ve Çalışma Hayatında Engelli Olmak Söyleşi Programı"nın açılışında konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Yaşamda ve Çalışma Hayatında Engelli Olmak Söyleşi Programı"nın açılışında konuştu.