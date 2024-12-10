DOLAR
34,81 -0,1%
EURO
36,63 0,38%
ALTIN
3.008,3 -1,1%
BITCOIN
3.318.425,14 1,26%

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Aileleri Gözeten Bir Asgari Ücret Modeline İhtiyacımız Var'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrette aile yapısının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:10
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Aileleri Gözeten Bir Asgari Ücret Modeline İhtiyacımız Var'

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Vurgusu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin, işçileri aileleriyle beraber değerlendirerek belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Arslan, bu konuyu Toplumsal Yaşamda ve Çalışma Hayatında Engelli Olmak söyleşi programının açılışında dile getirdi.

Engellilere Yönelik Yeni Modeller

Arslan, engelli üyeleri için daha etkin roller üstlenmeleri adına HAK-İŞ'le yeni bir model sunmayı hedeflediklerini belirtti. Engellilerin aktif bir şekilde çalışma hayatında yer almasının önemini vurgulayarak, "Engellilerin, birilerinin himayesinde değil, ülkesine hizmet eden bireyler olması için HAK-İŞ olarak yapılması gereken birçok şey var" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı

Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına da değinen Arslan, HAK-İŞ olarak komisyonda yer almadıklarını ancak TÜRK-İŞ ile işbirliği içinde sürece katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti. Arslan, mevcut komisyon yapısının eleştirildiğini ve asgari ücretlilerin de masada olduğu yeni bir modele ihtiyaç olduğunu belirtti.

Aile Mefhumunu Güçlendirecek Ücretler

Arslan, “Aile mefhumunu güçlendirecek ve işçileri aileleriyle beraber değerlendiren bir asgari ücret içeriğine ihtiyacımız var. Örneğin, evli bir işçinin aile yükümlülüklerini yerine getirebileceği bir düzenlemenin yapılması şart” şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Sisteminin Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerekiyor

Asgari ücreti belirleme sisteminin mevcut haliyle sürmesi durumunda çalışanların yüzde 70'inin asgari ücretli hale gelebileceğine dikkat çeken Arslan, "Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, asgari ücretin üzerinde çalışanların da ücretlerinin artırılması lazım" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Yaşamda...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Yaşamda ve Çalışma Hayatında Engelli Olmak Söyleşi Programı"nın açılışında konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Yaşamda...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Yaşamda ve Çalışma Hayatında Engelli Olmak Söyleşi Programı"nın açılışında konuştu.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da Tarihi Fırsat Barış Anlaşması İle Taçlanmalı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye Dikkat Çeken Mesaj
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Yönetimi İçin Kucaklayıcı Bir Anlayış Temennisi
4
IKBY Başbakanı Barzani, Bahreyn Kralı Al Halife ile Manama'da Görüştü
5
İstanbul'da Yoğun Yağış Trafiği Etkiliyor: Yoğunluk Yüzde 89'a Ulaştı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli Kardeşlerin Zaferine İnancımız Tam
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail Hükümetinin Yolunu Kınıyorum'

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!