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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlaması Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Balıkesir'deki patlama sonrası iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin gözden geçirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:30
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlaması Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Patlama Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, "İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının araştırılması ve yapılan tüm incelemelerin sonucuna göre ihmali olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz," dedi.

Kayıplar İçin Başsağlığı Diledi

Yazılı açıklamasıyla patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Arslan, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Arslan, iş kazalarının önlenmesi adına iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılmasının önemine de dikkat çekti.

Mevzuat ve Uygulama Vurgusu

Arslan, 2010 ve 2012 yıllarında yapılan değişikliklerle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının düzenli bir hale getirildiğini hatırlatarak, bu mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasının önemini vurguladı. "İşçi ve işverenler olarak hukuka ve yasaya uygunluk yönünden daha bilinçli olmamız gerekiyor," diyen Arslan, patlayıcı fabrikasında gerçekleşen patlamanın bir kazadan çok daha fazlasını ifade ettiğini belirtti.

Kusurluların Tespiti ve Cezalandırılması

Son olarak, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yaşanan patlamada kusuru bulunanların bir an önce tespit edilerek cezalandırılması ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini beklediklerini ifade etti.

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