HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Mesaj

Öğretmenler Günü'nde Vurgu: Eğitim ve Gelecek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yarınlarımız olan çocuk ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ve müreffeh toplum seviyesinin mimarları olarak görüyoruz" dedi.

Eğitimin Önemi

Arslan, ülkenin geleceğinin, iyi eğitim almış bireylerle şekilleneceğini vurgulayarak, eğitimcilerin dünya üzerindeki tüm milletlerin geçmişinde, bugününde ve yarınında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

HAK-İŞ'in Eğitim Vizyonu

Sanayi, teknoloji, bilim ve diğer birçok alandaki gelişmelerin eğitimle mümkün olacağını belirten Arslan, HAK-İŞ olarak eğitimin hayatın her aşamasındaki önemini vurguladıklarını aktardı. Ayrıca, Konfederasyon olarak uzun vadeli ekonomik kalkınmanın en büyük kaynağının iyi eğitilmiş insan gücü olduğuna inandıklarını ifade etti.

Mesleki Eğitim ve Sürekli Gelişim

HAK-İŞ Akademi ile çalışma hayatı ve toplumsal gelişim üzerine derinlemesine araştırmalar yapıldığını belirten Arslan, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konularının ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Şehit Öğretmenler Anısına Saygı

Öğretmenlerin sadece eğitimde değil, hayata bakış açısını şekillendirmede de önemli rol oynadığını belirten Arslan, görevleri başında terör örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenleri saygı ve minnetle andı. "Ruhları şad olsun" diyerek, Ayşenur Alkan, Arzu Özsoy, Necmettin Yılmaz gibi öğretmenlerin isimlerini anarak, tüm şehit öğretmenleri saygıyla yad etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.