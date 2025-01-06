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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Terörle Mücadelede Yeni Vurgu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da terörle mücadelenin önemine dikkat çekerek, sosyal adalet çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:30
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Terörle Mücadelede Yeni Vurgu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Terörle Mücadeleye Destek Verdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, başta Cumhur İttifakı olmak üzere, terörle mücadelesine destek verdiklerini açıkladı. Arslan, "Teröristlerin silahlarını bırakarak Türkiye'ye teslim olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yüksek Enflasyon ve Çalışanların Sorunları

Arslan, yüksek enflasyonun emekçi kesimi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Bölgesinde hem ekonomik hem siyasi hem askeri yönden güçlü bir devlet olan Türkiye, büyümekte ama bu büyümeden çalışanlar yeterince yararlanamıyor" şeklinde konuştu.

Vergi Düzenlemesi Çağrısı

Arslan, Türkiye'deki vergi sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "Çok kazananın çok vergi ödediği, az kazananın ise daha az vergi verdiği adil bir vergi modeli acilen inşa edilmelidir" dedi. Ayrıca, emekliler için yeni düzenlemelerin yapılmasının önemine de dikkat çekti.

Sosyal Barış ve Dayanışma

Türkiye'nin sosyal restorasyona ihtiyacı olduğunu söyleyen Arslan, "Refahın adil paylaşılması, Türkiye'nin sosyal barışı için kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Terörle Mücadele Konusunda Destek

Son olarak Arslan, Türkiye'nin 50 yıllık terörle mücadelesine de dikkat çekti. Arslan, ülkede teröristlerin silahlarından arınarak barış sürecine katkıda bulunmaları gerektiğini belirtti ve "Demokratik bir ülkede, devlet dışı hiç kimsenin silahı olamaz" dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağ 2), HAK-İŞ'e bağlı...

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağ 2), HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Konya 1 ve 2 No'lu Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağ 2), HAK-İŞ'e bağlı...

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağ 2), HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Konya 1 ve 2 No'lu Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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