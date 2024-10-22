HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Vergi Reformu Vurgusu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Kritik Açıklamalar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 49. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda önemli konuları gündeme getirdi. Toplantıda dolaylı vergilerin azaltılması ve doğrudan vergilerin daha adil bir sistemle düzenlenmesini talep etti.

Asgari Ücret Üzerine Değerlendirmeler

Arslan, asgari ücretle çalışanların Türkiye'de çalışanların yarısını oluşturduğunu ve bu durumu büyük bir sorun olarak gördüklerini dile getirdi. Arslan, "Asgari ücretin bir genel ücret haline gelmesi, emekçilerin yaşam standartlarını iyileştirmek adına büyük bir gereklilik." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Ekonomik Gerçekleri

Toplantıda Türkiye'nin emekçilerinin milli gelirden aldığı payın oldukça düşük olduğunu belirten Arslan, bu durumun emek hareketinin yoksullaştığını gösterdiğini ifade etti. "Türkiye'de en zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay %25, en alt %20'nin ise sadece %0.5. Bu rakamlar Türkiye'nin gelir adaletsizliğini gözler önüne seriyor," dedi.

Vergi Sistemi Üzerine Eleştiriler

Arslan, Türkiye'de dolaylı vergilerin oranının %66, doğrudan vergilerin ise %32 olduğunu belirterek, servetten alınan verginin %2 gibi düşük bir oranda kaldığını vurguladı. Dolayısıyla vergi reformuna acil ihtiyaç olduğunu savundu.

Kıdem Tazminatı ve Arabuluculuk Sistemi Eleştirildi

Kıdem tazminatı konusunda uygulanan arabuluculuk sistemini eleştiren Arslan, bu sistemin çalışanların haklarını gasp eden bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Ayrıca, eğer emeklilik maaşlarında önemli bir düzenleme yapılmazsa, emekliler için büyük bir kayıp olacağına dikkat çekti.

Panel ve Tartışmalar

Mahmut Arslan’ın açıklamalarının ardından, programda bir panel düzenlendi. Anadolu Ajansı Başmuhabiri Özcan Yıldırım'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar Paneli" ile toplantı basına kapalı olarak devam etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sol 3), HAK-İŞ'in 49. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sol 3), HAK-İŞ'in 49. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.