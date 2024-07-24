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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ın Temmuz Ayı Sendika İstatistikleri Değerlendirmesi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika istatistiklerini değerlendirerek örgütlenme mücadelelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:49
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ın Temmuz Ayı Sendika İstatistikleri Değerlendirmesi

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Temmuz Ayı Değerlendirmesi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, temmuz ayı sendika istatistiklerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, yaptığı açıklamada, Hizmet-İş Sendikamız'ın Türkiye'deki ikinci ve iş kolunun en büyük sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikamız'ın ise Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası olduğunu ifade etti.

İstatistikler ve Üye Sayıları

Yayımlanan verilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklerde, toplam 16 milyon 973 bin 61 işçiden %14,8'inin yani 2 milyon 512 bin 33 işçinin sendika üyesi olduğu belirtildi. Arslan, sendikasız çalışanları da kendi çatıları altında örgütlenmeye davet etti.

HAK-İŞ'in Üye Sayısı ve Mücadeleler

HAK-İŞ'in toplam üye sayısının 824 bin 259 olduğunu bildiren Arslan, taşeron mücadelesi ve ev işçilerinin örgütlenmesi konularında da önemli adımlar attıklarını belirtti. Örgütlenme mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu dönemde Hizmet-İş Sendikamız, Türkiye'nin ikinci en büyük sendikası olmuştur. Öz Sağlık-İş Sendikamız ise iş kolu açısından lider konumundadır" şeklinde konuştu.

Arslan, ayrıca Öz Finans-İş, Öz Orman-İş, Öz Güven-Sen, Öz Ağaç-İş ve Medya-İş sendikalarının da bulundukları iş kollarında lider olduğunu ifade etti. HAK-İŞ ve üye sendikalarının, karşılaştıkları zorluklara rağmen büyümeye ve mücadele etmeye devam ettiğini belirtti.

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