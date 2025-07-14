HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Kamu İşçilerinin Zam Görüşmelerinde Ciddi Makas Var

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kamu İşçileri İçin Önemli Açıklama

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Arslan, "Taslak ayrı, toplu sözleşme ayrıdır. Dolayısıyla bize sunulan teklifler taleplerimizle yakın bir çerçevede olsa, bu müzakerelerin anlamı daha da büyük olacak. Fakat arada çok büyük bir makas var." dedi.

Çalışanların Hakları ve Gecikmeler

Konfederasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, protokol çalışmalarına geçen yılın aralık ayında başladıklarını hatırlatan Arslan, sözleşmenin TÜHİS ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda yürütüldüğünü belirtti. Arslan, yaşanan gecikmenin faturasının en büyük yükünü çalışanların ödediğini vurguladı.

Arslan, sürecin barışçıl bir şekilde sonuçlanmasını ve çalışanların haklarının azami ölçüde korunması gerektiğini ifade etti: "Biz bu sürecin barışçıl şekilde, çalışanların tatmin ve mutlu olduğu bir düzeyde sonuçlanmasını istiyoruz. Ülkemizi yönetenlerin bu konuda makul bir yaklaşım sergilemesini talep ediyoruz."

Beklentilerin Altında Teklifler

Öte yandan kendilerine iletilen tekliflerin beklentilerin altında kaldığını belirten Arslan, hükümetin bu konuda daha makul öneriler sunması gerektiğine dikkat çekti. "Bunun giderilmesi konusunda hükümetimizin tekliflerini makuliyet çizgisine çekmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerini, sürecin masada, müzakere yoluyla başarıyla sonuçlanmasını dileyerek sonlandıran Arslan, herhangi bir kriz ya da grev benzeri sorunların yaşanmasını istemediklerini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne ilişkin açıklamada bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne ilişkin açıklamada bulundu.