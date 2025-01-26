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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:43
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafları değerlendirmek ve kamuoyunun beğenisine sunmak amacıyla yapılıyor.

Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, fotoğrafların toplumun hafızasında yer ettiğini ve birçok duyguyu yansıttığını ifade etti. Ayrıca, HAK-İŞ'in sosyal ve kültürel projelerinde görsellerin önemine de vurgu yaptı.

Bu yılki oylamada, çeşitli kategorilerde çok sayıda fotoğraf yarışıyor ve halk oylaması ile en beğenilen karelerin belirlenmesi hedefleniyor. Etkinlik, sanat ve eğlence dünyasından birçok ismi de bir araya getiriyor, bu sayede geniş bir etkileşim sağlanıyor.

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