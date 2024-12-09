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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Esed Rejimine Sert Eleştiriler

Mahmut Arslan, Suriye'deki Esed rejiminin çöküşünü kutlayarak emeklilik sistemiyle ilgili eleştirilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:49
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Esed Rejimine Sert Eleştiriler

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da Açıklamalarda Bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ve Türkiye'nin emeklilik sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, "Zulümleri halkına yapan, halkını bombalayan, şehirlerini yok eden, halkının yarısını yerinden eden, yarısının da ülke dışına gitmesini sağlayan bu zalim Esed rejiminin yıkılması, dünya için de bir örnektir," dedi.

Arslan, Suriye'deki Suriyeli kardeşlerinin zaferini kutlayarak, "Suriye halkının gerçekleştirdiği devrimi tebrik ediyoruz. Baas rejiminin zulmünün sona erdiği bir Suriye ile karşı karşıyayız. Tarih boyunca zulüm ile abat olanın sonu berbat olmuştur," ifadelerini kullandı.

Emeklilik Sistemi Hakkında Eleştiriler

Toplantıda, 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna da değinen Arslan, "2024 yılında emekli olacak arkadaşlarımız bu yıl değil de 2025'te emekli olmak istediklerinde maaşları yüzde 35 düşecek," uyarısında bulundu. 2023 yılı enflasyonu ve büyüme rakamları dikkate alındığında emekli maaşlarının düştüğünün altını çizen Arslan, bu sistemin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Arslan, Hükümete çağrıda bulunarak, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız ile de bu konuyu görüştük. Emeklilik sistemimizi acilen gözden geçirmeliyiz. Bu yıl emekliliği hak edenler emekli oldular. Ancak önümüzdeki yıl emekli olmak isteyenlerin maaşları düşecek," dedi.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'ye Etkileri

Arslan, Suriye'deki iç savaşın Türkiye üzerindeki etkilerini de değerlendirdi. 14 yıldır bu vahşetin en büyük faturalarını Türkiye'nin ödediğini belirten Arslan, "Yaklaşık 4 milyona yakın Suriyeliye açık kapı politikasıyla ev sahipliği yaptık. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz," dedi.

HAK-İŞ Üyelerine Yönelik Baskılar

Arslan, özellikle DEM Parti'li ve CHP'li belediyelerde HAK-İŞ üyelerine yönelik işten çıkarmalar ve baskılar yaşandığını belirtirken, "50 bine yakın arkadaşımız baskıyla istifa ettirildi. Ağırlıklı olarak Güneydoğu'da 5 bin civarında üyemiz işten atıldı. Bu konuda direnişimiz devam ediyor," ifadelerini kullandı. Arslan, yargı süreçlerinin başlatıldığını da sözlerine ekledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

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