HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Gaziantep'te Güçlü Mesajlar

Mahmut Arslan, Gaziantep'te düzenlenen mitingde Türkiye'nin potansiyeline vurgu yaparak, birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:17
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Gaziantep'te Güçlü Mesajlar

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te Miting Düzenledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'te gerçekleştirilen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşarak, Türkiye'nin potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Arslan, "Ülkemin imkanları, yetişmiş insan kalitesi, müteşebbis ruhu, bu toprakların bereketi, bu sorunları aşacağımıza işarettir. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz," dedi.

İşçi Çıkarma Politikalarına Tepki

Arslan, işçi çıkaran ve sendikalarını tasfiye etmeye çalışan DEM'li belediyeleri kınayarak, "Van ve ilçelerinde 800'den fazla arkadaşımız, bu büyük operasyona maruz kaldı. İşlerini kaybettiler ama onurlarını asla kaybetmediler. HAK-İŞ'li işçiler, işyerinden atılmalarına rağmen mücadelelerine devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Ekonomik Zorluklar ve Sendikal Güç

Pandemi ve depremlerin yarattığı ekonomik krizlere dikkat çeken Arslan, "Yaşamak mucizeye dönüştü. Emeğimiz var ama geçinemiyoruz. Zorluklarımız var; bu yüzden HAK-İŞ olarak meydanlardayız," dedi. Ayrıca, sendikalı işçi sayısının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Filistin'e Destek Mesajı

Filistin meselesine de değinen Arslan, "Katil devlet İsrail'in katliamlarına karşı çıkmalıyız. Orada insanlık ölüyor," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu desteklediğini belirten Arslan, daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gelecek İçin Umutlu Mesajlar

Ülkenin bütünlüğüne vurgu yapan Arslan, "Birlikteliğimizi kaybetmeyelim. Türkiye'nin potansiyeline güvenimiz tamdır. Geleceğin aydınlık olacağına inanıyoruz," diyerek mitingdeki konuşmasını sonlandırdı. Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Diyarbakır Barosu Narin Güran Soruşturmasında Müşteki Oldu
3
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı Ziyaret Etti
4
Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Aydın'a Getirildi
5
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
7
Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınlarından Sorumlu Amir Arzani, Kudüs Emniyet Müdürü Oldu

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor