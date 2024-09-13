HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Gaziantep'te Güçlü Mesajlar

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te Miting Düzenledi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'te gerçekleştirilen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşarak, Türkiye'nin potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Arslan, "Ülkemin imkanları, yetişmiş insan kalitesi, müteşebbis ruhu, bu toprakların bereketi, bu sorunları aşacağımıza işarettir. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz," dedi.

İşçi Çıkarma Politikalarına Tepki

Arslan, işçi çıkaran ve sendikalarını tasfiye etmeye çalışan DEM'li belediyeleri kınayarak, "Van ve ilçelerinde 800'den fazla arkadaşımız, bu büyük operasyona maruz kaldı. İşlerini kaybettiler ama onurlarını asla kaybetmediler. HAK-İŞ'li işçiler, işyerinden atılmalarına rağmen mücadelelerine devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Ekonomik Zorluklar ve Sendikal Güç

Pandemi ve depremlerin yarattığı ekonomik krizlere dikkat çeken Arslan, "Yaşamak mucizeye dönüştü. Emeğimiz var ama geçinemiyoruz. Zorluklarımız var; bu yüzden HAK-İŞ olarak meydanlardayız," dedi. Ayrıca, sendikalı işçi sayısının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Filistin'e Destek Mesajı

Filistin meselesine de değinen Arslan, "Katil devlet İsrail'in katliamlarına karşı çıkmalıyız. Orada insanlık ölüyor," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu desteklediğini belirten Arslan, daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gelecek İçin Umutlu Mesajlar

Ülkenin bütünlüğüne vurgu yapan Arslan, "Birlikteliğimizi kaybetmeyelim. Türkiye'nin potansiyeline güvenimiz tamdır. Geleceğin aydınlık olacağına inanıyoruz," diyerek mitingdeki konuşmasını sonlandırdı. Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" mitinginde konuşma yaptı.