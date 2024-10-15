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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Van'daki İşçilere Destek Ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, işten çıkarılan belediye çalışanlarına destek vermek için Van'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:10
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Van'daki İşçilere Destek Ziyareti

Mahmut Arslan'dan Van'daki İşçilere Destek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'daki işten çıkarılan bazı belediye çalışanlarına destek vermek amacıyla yapılan ziyarette önemli mesajlar verdi. Arslan, İpekyolu Belediye binası önünde kurulan çadırda, eylemde olan işçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Hukukun Göz Ardı Edildiği Bir Mücadele

166 gündür devam eden direnişte işçilerin yanında olduklarını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı: "Burası hukuk devleti. Burada olduğunuz müddetçe yanınızda olmaya, bu meydanda durmaya devam edeceğiz." 800'den fazla işçinin işten çıkarıldığını belirten Arslan, bu haksızlığın arkasında duranları eleştirdi.

Adalet ve Hak Talepleri

Arslan, "Adaleti yok saydınız, barış yerine kavgayı öne sürdünüz. İşten çıkarılan arkadaşlarımız hukuki bir soruşturma geçirmedi ama sadece fikirlerinden dolayı işten atıldılar." dedi. Van'da DEM Parti'li belediyelerin uygulamalarını eleştiren Arslan, işçilerin hukuku ve haklarını savunmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Sendika Üyeliklerine Baskı Yapılmamalı

Arslan, işten çıkarılan işçilerin geri dönüşü için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizerken, "Baskı yapılarak sendikadan istifa edilme girişimlerine son verilsin." ifadesini de ekledi. İşçilerin haklarının tanınması ve mahkeme kararlarına uyulması gerektiği vurgulandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Arslan, beraberinde 81 ilin HAK-İŞ temsilcileri ve konfederasyonun yönetim kurulu üyeleriyle İpekyolu Belediye binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Arslan, beraberinde 81 ilin HAK-İŞ temsilcileri ve konfederasyonun yönetim kurulu üyeleriyle İpekyolu Belediye binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Arslan, beraberinde 81 ilin HAK-İŞ temsilcileri ve konfederasyonun yönetim kurulu üyeleriyle İpekyolu Belediye binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

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