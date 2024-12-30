HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Filistin Konusundaki Mücadelemiz Sürüyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Niğde'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Niğde İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Filistin konusundaki sürdürülen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Filistin İçin Desteğimiz Sürecek

Arslan, "HAK-İŞ olarak Filistin konusundaki mücadelemizi kuruluşumuzdan bu yana sürdürmekteyiz. Özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulup başkenti Kudüs olana kadar desteğimizi devam ettireceğiz," dedi.

Vergi Adaletsizliği Üzerine Vurgular

Üç ilde gerçekleştirdikleri mitinglerde çalışanlar için vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Arslan, vergi sistemindeki çarpıklıkların işçilerin maaşlarını erittiğini ifade etti. Arslan, işçilerin yıllık maaşlarının iki ayını vergi olarak ödemek zorunda kaldığını öne sürdü.

Emeklilik ve Vergi Talebi

Arslan, sendikalı ve sendikasız tüm çalışanların ortak sorununun vergi olduğunu savunarak, bu konuyla ilgili HAK-İŞ Akademi'nin hazırladığı raporu kamuoyuna sunduklarını açıkladı. TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilere taleplerini ilettiklerini hatırlatarak, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" konusundaki ısrarlarının devam ettiğini belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Eleştirisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ettiklerini dile getiren Arslan, bu yapının katılımcı ve çoğulcu olmadığını, yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, 1970'lerden kalma bir komisyondan kaynaklı sorunların yaşandığını vurguladı.

Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Eylem

Arslan, 1 Ocak 2025'te Galata Köprüsü'nde İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına karşı meydan okuyacaklarını belirterek, İstanbul'daki HAK-İŞ üyelerini eyleme davet etti. "Filistin, 76 yıldır topraklarının işgali, sürgün, soykırım katliam ve insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor. Filistinlilerin haklı mücadelesinde onlarla birlikte olacağız." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Niğde İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.