HAK-İŞ'in 'Emek' Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2 Aralık'ta

HAK-İŞ tarafından 13. kez düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışmasının ödül töreni, 2 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışmanın bu yılki konusu olan 'emek', sinema ve sanat dünyasında daha fazla temsil edilmeyi hedefliyor.

HAK-İŞ'in yaptığı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen yarışmaya, 'Kısa Film Uzun İş' sloganıyla dünyanın dört bir yanından 4,410 film başvurdu. Türkiye'den 257 film başvurusu yapılırken, İran'dan 525, Hindistan'dan 251, Çin'den 149, Rusya'dan 148, ABD'den 136, Fransa'dan 124 ve İtalya'dan 113 film yarışmaya katıldı.

Yarışma, ulusal ve uluslararası kategorilerinde 4 dalda yaklaşık 150 bin lira ödül dağıtılacak. Birinci olan film 25 bin lira, ikinci olan film 15 bin lira, üçüncü olan film ise 10 bin lira ile ödüllendirilecek. Ayrıca, Necati Çelik Özel Ödülü ve özel tasarlanmış ödül plaketi de takdim edilecek.

Yarışmanın detayları hakkında bilgi veren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarışmanın HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından titizlikle düzenlendiğini ifade etti. Arslan, her yıl ilk günkü heyecanla yarışmaya başladıklarını belirterek, 'Dünyanın en iyi sanat eserlerinin ve filmlerinin sıkı bir 'emek' ürünü olduğunu biliyoruz. Amacımız, 'emek' temasının sinema ve sanat dünyasında daha fazla yer bulmasını sağlamak. Yarışmaya gelen her film, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor.' şeklinde konuştu.

Ödüller, 2 Aralık’taki törenle sahiplerini bulacak ve emeğin, dayanışmanın ve toplumsal değişimin sinema yoluyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.