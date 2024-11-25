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HAK-İŞ, Kadına Yönelik Şiddeti ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto Etti

MAK-İŞ, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde erkeklerin inisiyatif almasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:20
HAK-İŞ, Kadına Yönelik Şiddeti ABD Büyükelçiliği Önünde Protesto Etti

HAK-İŞ, Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde düzenlenen protestoda, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde konuştu. Arslan, "Bu sorun hepimizin sorunudur. Bu yüzden biz, kadına yönelik şiddete karşı erkeklerin daha fazla inisiyatif almasını arzu ediyoruz," dedi.

Büyükelçilik Önünde Yürüyüş

Arslan başkanlığındaki heyet, Ankara Ticaret Odası ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi önünde toplanarak, ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Burada, Filistin'de kadınların maruz kaldığı şiddeti gündeme getiren Arslan, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir alan açmak için harekete geçtiklerini vurguladı.

Şiddetle Mücadeleye Dikkat Çekildi

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü şiddet eylemlerinin arkasında ABD'nin olduğunu ifade eden Arslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca 25 Kasım'la sınırlı olmaması gerektiğine dikkat çekti. "Kadına ve erkeğe, hatta bütün canlılara şiddetin yasaklandığı bir kültürün mensuplarıyız," diyen Arslan, çalışma hayatında, aile içerisinde ve sokaklarda kadınların katledilmesine seyirci kalamayacaklarını söyledi.

Erkekler İnisiyatif Almalı

Arslan, kadına yönelik şiddet konusunun sadece kadınların sorunu olmadığını belirterek, "Bu sorun hepimizin sorunudur. Bu yüzden, HAK-İŞ'li erkekler olarak kadına yönelik şiddetin esas öznesi bizleriz," dedi. Kadına yönelik şiddetin mağdurlarının kadınlar olduğunu ancak şiddeti uygulayanların çoğunlukla erkekler olduğuna vurgu yaptı.

ILO C190 Sözleşmesi Önemli

HAK-İŞ'in, Birleşmiş Milletler ILO'nun C190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanmasını önemli bulduğunu aktaran Arslan, tüm çalışanların taciz ve şiddete karşı korunması için bu sözleşmenin gerekliliğine değindi. HAK-İŞ, bu sözleşmenin hayata geçirilmesi konusunda öncülük yapmakta ve liderlik etmektedir.

Ortak Bildiri

Arslan'ın konuşmasının ardından, HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Duran Çiçek, çalışma hayatında kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesine dair taleplerin yer aldığı ortak bildiriyi okudu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi önünde toplanarak, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi önünde toplanarak, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü.

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