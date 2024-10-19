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HAK-İŞ Konfederasyonu 49. Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak

HAK-İŞ, 49. kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak. Detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:30
HAK-İŞ Konfederasyonu 49. Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak

HAK-İŞ Konfederasyonu 49. Kuruluş Yıldönümünü Coşkuyla Kutluyor

HAK-İŞ Konfederasyonu, kuruluşunun 49. yılını 22 Ekim Salı günü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre, kutlamalar HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın liderliğinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikler ve Toplantılar

Etkinliklerin ilk kısmında, HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, yıl dönümüle ilgili yapılan değerlendirmelerin yanı sıra, Türkiye'nin mevcut sosyal sisteminde refahın adil paylaşımını sağlama amacıyla etkin sosyal politikalar, vergi sistemine yönelik öneriler ve emeklilikle ilgili konular ele alınacak.

Gala Yemeği ve Katılım

Çankaya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek kutlama programına HAK-İŞ teşkilatı ve protokol üyeleri de katılacak. Etkinlikler, "HAK-İŞ 49. Kuruluş Yıldönümü Gala Yemeği" ile sona erecek.

HAK-İŞ, sosyal adaletin sağlanması yönünde yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor ve bu önemli günde bir araya gelerek birlik mesajı vermeyi amaçlıyor.

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