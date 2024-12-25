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HAK-İŞ'ten 2025 Asgari Ücret Açıklaması: Yetersiz ve Gerçeklerden Uzak

HAK-İŞ, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu ve çalışanların beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:08
HAK-İŞ'ten 2025 Asgari Ücret Açıklaması: Yetersiz ve Gerçeklerden Uzak

HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Eleştirisi

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin gerçekleri yansıtmadığını ve emekçilerin beklentilerini karşılamadığını vurguladı. Yapılan yazılı açıklamada, bu rakamın yetersiz olduğu ifade edildi.

Asgari Ücretin Gerçekle Uyuşmazlığı

Açıklamada, "Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır." ifadesi dikkat çekti.

HAK-İŞ, işçilerin tamamının temsil edilmediği, antidemokratik bir komisyon ile karşı karşıya olunduğunu ve bu durumun adil ve gerçekçi bir tespiti engellediğini ileri sürdü. Açıklamada, asgari ücretin, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olarak kullanıldığında belirlenen rakamların normal görünebileceği kaydedildi.

Asgari Ücretin Ekonomik Etkileri

"Ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret, geçim ücretidir." denilen açıklamada, 2025 yılına ilişkin açıklanan rakamın gerçekleşen enflasyonun altında kalmasının, çalışanların ekonomik durumunu derinden etkileyeceği belirtildi.

Enflasyon altında belirlenen asgari ücretlerin toplu sözleşme düzenini de olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay her yıl erimeye devam ederken, gelir dağılımı adaletsizliği artarken, çalışanları enflasyonun sebebi olarak görmek, ekonomik verilerin çalışanlar üzerinden düzeleceğini beklemek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir."

Sosyal Diyalog ve Yeni Yaklaşımlar

Asgari ücret tespitinde sosyal diyalog temelli bir yaklaşımın önemine de dikkat çekildi. HAK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı bir özellikte olmaması nedeniyle yapılacak değişikliklerin gerekliliğini yineledi.

Açıklamada, "HAK-İŞ olarak belirlenen asgari ücretin günün ekonomik ve sosyal koşullarıyla uyumlu olmadığını düşünüyoruz. Asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, tüm çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak bir düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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