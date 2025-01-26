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HAK-İŞ'ten Miraç Kandili İkramı ve Barış Mesajı

HAK-İŞ, Miraç Kandili'nde düzenlediği etkinlikte süt ve lokma tatlısı ikram ederek barış mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:49
HAK-İŞ'ten Miraç Kandili İkramı ve Barış Mesajı

HAK-İŞ'ten Miraç Kandili İkramı ve Barış Mesajı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi aracılığıyla Miraç Kandili dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte katılımcılara süt ve lokma tatlısı ikram edildi.

Dualar ve Mevlitlerle Anıldı

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirilen programda mevlit okunarak dualar yapıldı. HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, etkinlikte yaptığı konuşmada Miraç Kandili'nin, başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlık için huzur ve refah getirmesi dileğini ifade ederek işçiler, emekçiler ve Türk milletinin kandilini kutladı.

Barış İçin Önemli Adımlar

Tanrıverdi, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi barış adına önemli bir adım olarak değerlendirirken, "Bütün dünyanın gözleri önünde siyonist İsrail'in yarım asırdan uzun süredir gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlarına maruz kalan Filistin ve Gazze'nin yiğit evlatlarını verdikleri asil mücadele ve elde ettikleri başarı dolayısıyla kutluyoruz." şeklinde konuştu.

Tanrıverdi, HAK-İŞ'in, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğini vurgulayarak, Filistin'in her zaman arkasında duracaklarını belirtti.

Programın ardından katılımcılara süt ve lokma tatlısı dağıtıldı.

Ankara'da, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma...

Ankara'da, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi, Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde süt ve lokma tatlısı ikram etti. HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi (solda), etkinlikte yer aldı.

Ankara'da, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma...

Ankara'da, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi, Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde süt ve lokma tatlısı ikram etti. HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi (solda), etkinlikte yer aldı.

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