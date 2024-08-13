HAK-İŞ'ten Üç İlde Önemli Mitingler

HAK-İŞ'ten Çalışma Hayatına Dair Mitingler

HAK-İŞ Konfederasyonu, çalışma hayatındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te miting düzenleyecek. Konfederasyondan gelen açıklamada, 12 Ağustos'ta yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlarla vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarma girişimleri, sendikal baskılar, kayıt dışı istihdam, işsizlik ve iş kazaları gibi meselelerin gündeme taşınacağı belirtildi.

Miting Tarihleri ve Yerler

HAK-İŞ, planladığı mitingleri şu tarihlerde gerçekleştirecek:

23 Ağustos - Kayseri

5 Eylül - Kocaeli

13 Eylül - Gaziantep

Bu etkinlikler, HAK-İŞ'in çalışma hayatındaki sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla düzenleniyor.