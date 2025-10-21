HAK-İŞ'ten 'Uluslararası Sendikal Hareket Filistin'in Yanında' Çağrısı

HAK-İŞ'ten 'Uluslararası Sendikal Hareket Filistin'in Yanında' Programı

HAK-İŞ, 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkentte 'Uluslararası Sendikal Hareket Filistin'in Yanında' temalı bir program düzenledi. Etkinliğe HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte 22 ülkeden 45 uluslararası sendika temsilcisi katıldı.

Arslan'dan net duruş: 'Bağımsız Filistin'

Programın açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in yaklaşık 1 milyon üyesi, 21 sendikası, 81 il başkanlığı ve 300'den fazla şube başkanlığıyla Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden biri olduğunu vurguladı. Arslan, örgütün uluslararası düzeyde de 50'den fazla ülkenin federasyonlarıyla işbirliği anlaşmaları bulunduğunu söyledi.

Arslan'ın sözleri: 'Temel yaklaşımımız, Filistin halkının özgür iradesiyle kurulacak, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşuna kadar HAK-İŞ mücadelesini sürdürecektir. Bağımsız ve özgür Filistin Devleti'nin kurulmasına her türlü katkıyı ve desteği vermeye bundan sonra da devam edeceğiz.'

Arslan, HAK-İŞ'in mazlumlardan yana durmayı temel ilke edindiğini belirterek Bosna, Kosova, Filistin, Yemen, Libya, Irak, İran, Lübnan ve Suriye gibi coğrafyalardaki saldırılara karşı tavırlarını koruduklarını söyledi. 7 Ekim'den sonra yaşananlara karşı HAK-İŞ'in başından itibaren net bir tavır ortaya koyduğunu ve bu tavrın süreceğini ifade etti.

İkinci 50 yılda hedefler ve uluslararası dayanışma

Arslan, HAK-İŞ'in ikinci 50 yılında üye sayısını artırmak, etkinliği güçlendirmek, sendikal harekete yeni kanallar açmak ve kültür ile sanat başta olmak üzere çalışmalarını genişletmek için planlar yürüttüklerini bildirdi. Ülke çapında çalışanlarla dayanışmayı güçlendirirken uluslararası sendikal harekete de katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Arslan, uluslararası sendikal hareketin dayanışmasının önemine işaret ederek HAK-İŞ'in tüm dünya emekçileriyle işbirliğine hazır olduğunu ve uluslararası alanda haksızlığa uğrayan emekçilerin yanında olmanın temel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Filistin Genel Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Shaher Saed'in İsrail'in engellemesi nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten Arslan, bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Deklarasyon: Uluslararası topluma çağrı

Arslan'ın konuşmasının ardından toplantı deklarasyonu okundu. Bildiride, Filistin halkının 77 yıldır süregelen işgal, abluka ve sistematik şiddet politikaları altında mücadele verdiğine dikkat çekildi ve 9 Ekim 2025'te varılan insani ateşkes anlaşmasının bölge için önemli bir gelişme olduğu kaydedildi.

Bildiride toplantıya katılan ülkelerin Filistin'e desteği artıracağı, Filistin'in yeniden kalkınması ve sosyal yaşamın onarılması için tüm imkanlarını seferber edeceği belirtildi. Deklarasyonda yer alan çağrılar arasında şunlar öne çıkarıldı:

- Başkenti Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması süreci hızlı şekilde desteklenmelidir.

- Ateşkesle bağlantılı olarak, başta ITUC ve ETUC olmak üzere tüm dünya sendikal hareketi mevcut imkanlarını seferber ederek Filistin halkıyla dayanışma içinde olmalıdır.

- Gazze'ye yönelik abluka derhal kaldırılmalı; kapsamlı ve kesintisiz insani yardımların ulaşımı garanti altına alınmalıdır.

- Filistin ve Gazze'de işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı nezdinde yargılanması ve kararların eksiksiz uygulanması sağlanmalıdır.

- Filistinli emekçiler için insana yakışır iş, sosyal koruma ve yeniden inşa süreçlerinde uluslararası dayanışma güçlendirilmelidir.

Deklarasyon ayrıca ateşkesin ardından altyapı, sağlık, eğitim ve konut alanlarında kapsamlı bir uluslararası işbirliği mekanizmasının kurulması çağrısında bulundu.

HAK-İŞ, bu deklarasyon ve programla uluslararası sendikal harekete Filistin'e yönelik desteklerini artırma çağrısını iletmiş oldu.

