HAK-İŞ ve Lübnan İşçi Sendikaları Filistin İçin Güç Birliği Yaptı

HAK-İŞ ve Lübnan İşçi Sendikaları Filistin İçin Destek Verdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar, Filistin’e destek olmak amacıyla ortak bir basın toplantısı düzenledi. HAK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Arslan, iki ülkenin paylaştığı ortak düşmanlığı dile getirerek, "Hem Lübnan hem de Türkiye, siyonist katil İsrail'i ve onun arkasındaki emperyalist ABD'yi ortak düşman olarak görmektedir," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları ve Utanç

Arslan, ayrıca Filistin’le birlikte Lübnan'da da çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğunu belirtti ve "İsrail, Lübnan dışına çıkarak Suriye'de de saldırılara devam etmektedir. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem de HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu katillerin Filistinlilere yaşattığı katliamların Lübnan'a da yapılmış olmasından insan olarak utanç duyuyoruz," dedi. Arslan, "Bu utancın, bütün insanlık için bir utanç kaynağı olduğunu göstermektedir,” diye ekledi.

CGTL'nin Cesareti ve Dayanışma Vurgusu

Arslan, Lübnan İşçi Konfederasyonu'nun karşılaştığı zorluklara rağmen Filistin mücadelesinde gösterdiği kararlılığın övgüye değer olduğunu vurgulayarak, "Bundan dolayı konfederasyonu tebrik ediyorum," dedi.

Türkiye Desteği Vurgusu

CGTL Başkanı El-Asmar, HAK-İŞ'e duyduğu minnettarlığı ifade ederek, "Türkiye her zaman yanımızda olmuştur," açıklamasında bulundu. El-Asmar, "İki ülke arasındaki iyi ilişkiler, konfederasyonlar arasında da güçlü bir bağ oluşturuyor. Ülkemiz son yıllarda birçok zorlukla karşı karşıya kaldı, ancak Türkiye her zaman destek oldu," dedi.

Filistin için Süregelen İşbirliği

HAK-İŞ ile önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten El-Asmar, Gazze için dayanışmanın süreceğini aktararak, "Filistinlilerin kendi topraklarında yaşaması gerektiğine inanıyoruz ve destekliyoruz," diye konuştu. Ayrıca El-Asmar, HAK-İŞ'e Filistin’e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, CGTL olarak Suriyeli sendikamalarla işbirliğine de hazır olduklarını sözlerine ekledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar Filistin'e destek açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar Filistin'e destek açıklaması yaptı.