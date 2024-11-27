HAK-İŞ ve Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonu'ndan Filistin'e Destek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin konusunu her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, "Uluslararası alanda desteğin sağlanması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Filistin Konusundaki Mücadele

HAK-İŞ ve Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonu (GFJTU) tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, Filistin'e destek mesajları verildi. Toplantıya HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve GFJTU Genel Başkanı Khaled Al-Fanatsah katıldı.

Arslan, konuşmasında, "Filistin konusunun konfederasyonlarının kuruluşundan bu yana en temel meselelerden biri olduğunu" söyledi. Siyonist devletin 1948'den beri Filistin topraklarına yaptığı saldırıları eleştirerek, "Bize düşen görev, bağımsız ve özgür bir Filistin devletinin kurulması için mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tehditler ve Destek Çağrısı

7 Ekim sonrası dönemi büyük bir trajedi olarak nitelendiren Arslan, uluslararası kuruluşların sessizliğine dikkat çekti. "Uluslararası sözleşmelerin hiçe sayıldığı bu duruma karşı çıkmalıyız" diyerek, HAK-İŞ'in her zaman bu meseleye duyarsız kalmayacağını vurguladı.

Filistin'e yapılan yardımlara da değinen Arslan, geçtiğimiz yıl 37 milyon lira bağış topladıklarını açıkladı.

Ortak Dayanışma Vurgusu

GFJTU Genel Başkanı Khaled Al-Fanatsah da HAK-İŞ ile olan ilişkilerinin gelişimine dikkat çekti. Al-Fanatsah, "Gazze'de kanın durması için ortak bir dayanışma içinde olmalıyız" şeklinde konuştu. Ayrıca, HAK-İŞ'in Filistin'e yardım konusundaki koordinasyonuna hazır olduklarını belirtti.

Toplantının sonunda, Arslan ve Al-Fanatsah, ortak destek bildirisini imzaladı. Ayrıca, HAK-İŞ'in Filistin için düzenlediği etkinlikleri içeren bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.