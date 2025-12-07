Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'nda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi; Doha temasları sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:27
Görüşme ve Doha temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında başkent Doha’da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Fidan, Doha'daki temaslarına devam ediyor; görüşme, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı ikili temasların bir parçası olarak gerçekleşti.

Forumdaki diğer temaslar

Daha önce Fidan, Doha temasları kapsamında dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya gelmişti. Ayrıca Bakan Fidan, 23. Doha Forumu'nun "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı oturumuna ve "Newsmaker" oturumunda yer alan "Orta Doğu’da Güvenlik Mimarisinin Şekillenmesi ve Türkiye’nin Bölgede İstikrar Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri" konulu mülakat formatındaki oturuma katıldı.

Doha'daki temaslar, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve arabuluculuk çabalarının sürdürüldüğünü gösteren adımlar olarak değerlendiriliyor.

