Hakan Fidan, 30 Ekim'de Birleşik Krallık'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Birleşik Krallık Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ekim tarihinde Birleşik Krallık’ı ziyaret edecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu ziyaret, Fidan’ın Birleşik Krallık’a gerçekleştireceği ikili düzeydeki ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

İkili Görüşmelerin İçeriği

Ziyaret sırasında, Fidan, İngiltere’nin Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelecek ve Londra’da çeşitli temaslarda bulunacak.

Fidan’ın, mevkidaşı ile temaslarında, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti vurgulaması ve mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nın genişletilmesine yönelik müzakereleri başlatmaya hazır olduklarını belirtmesi bekleniyor.

Enerji ve Güvenlik Üzerine İşbirliği

Görüşmelerde, enerji ve ulaştırma gibi yeni işbirliği alanları ele alınacak. Aynı zamanda, iki müttefik ülkenin savunma sanayi alanında atabileceği adımlar ve terörle mücadelede işbirliğinin önemine değinilecek.

Görüşme sırasında Gazze'deki insani kriz ve insani yardımların ulaştırılmasında karşılaşılan güçlükler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye, bölgede savaş istemediği mesajını bir kez daha ifade edecek.

Uluslararası Hukuka Dikkat

Görüşmelerde, uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail’in Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumları hedef alması ile ilgili endişelerin de paylaşılarak, bölgedeki tüm tarafların itidalli davranması gerektiği vurgulanacak.

Kalıcı Ateşkes ve İki Devletli Çözüm

Son olarak, bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması ve iki devletli çözüm vizyonuna dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Geçmiş Ziyaretler

Bakan Lammy, 4 Mart 2024 tarihinde Gölge Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye’yi ziyaret etmişti. Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye son Dışişleri Bakanı düzeyindeki ziyaret, 26 Ocak tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından gerçekleştirilmişti.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklık ilişkisi 2007 yılında tesis edilmiştir. İki ülke arasında üst düzey temaslar düzenli olarak devam ederken, bölgesel ve küresel konularda da yakın diyalog sürdürülmektedir.