Hakan Fidan: Ateşkesi Baltalamaya İzin Verilmeyecek — İstanbul'da Gazze Toplantısı

Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Gazze toplantısında ateşkesin korunması, insani yardımların ulaştırılması ve uluslararası koordinasyon çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:34
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının yer aldığı "Gazze" konulu toplantıda, katılımcı ülke temsilcileriyle birlikte ateşkesin korunması, insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barış için ortak irade gösterdiklerini vurguladı.

Toplantının Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildiğini belirten Fidan, toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katıldığını; Mısırlı mevkidaşının ise ülkedeki uluslararası bir toplantı nedeniyle aralarında olamadığını söyledi.

"Bugün 7 ülke ortak sorumluluk bilinciyle bir araya geldik." Fidan, New York'ta Cumhurbaşkanı ve 7 kardeş ülke liderlerinin ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin yeni bir süreç başlattığını, Şam El-Şeyh zirvesinde ortaya çıkan barış umudunun ise uluslararası destek kazandığını anlattı.

Fidan, varılan mutabakat kapsamında rehine ve mahkum takası ile insani yardımların girişinin başladığını; İsrail güçlerinin ilk etapta belirlenen hattan geri çekildiğini ve Gazze'nin kuzeyine geri dönüşlerin gerçekleştiğini söyledi. Ancak uygulamada bazı sorunlar olduğuna dikkat çekti: İsrail ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde olmasına engel oluyor.

Bakan, İsrail'in ateşkesten bu yana 250’ye yakın Gazzeliyi öldürdüğünü belirterek, "Filistinlileri provoke etmeye çalışan bu saldırılara bir an önce son verilmelidir" dedi. Ayrıca mutabakata göre günlük 600 insani yardım kamyonu ve 50 akaryakıt tankeri girişine izin verilmesi gerektiğini, ancak bu miktarın içeriye girmediğini ifade etti.

Toplantıda Gazze'nin yönetimi ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler de ele alındı. Fidan, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazır olduğunu ve söz konusu düzenlemelerin Filistin halkının haklarını koruduğu ölçüde dayanıklı olacağını söyledi. Ayrıca kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev tanımı ve oluşumuna ilişkin müzakerelerin de görüşüldüğünü aktardı.

Gelecek dönemde Gazze'nin yeniden imarı, insani koordinasyon ve kış aylarına hazırlık konularında somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, aynı zamanda Filistin halkının umutlarının ve geleceğe dair inançlarının yeniden yeşermesi gerekmektedir" dedi ve bu sürecin uluslararası koordinasyonla izleneceğini belirtti.

Fidan konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye, bahanelere sığınmaya gerek yoktur. Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barışa giden süreç tamamlanmalıdır."

