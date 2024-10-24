Hakan Fidan, Blinken ile Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakanı'nın Acil Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsani Durumun Ciddiyeti

Fidan, görüşmede Gazze'nin kuzeyindeki insani durumu felaket boyutuna ulaşmış durumda olduğunu belirtti. İnsani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bölgesel Gelişmelere Dikkat Çekildi

Daha sonra Lübnan'daki gelişmeler değerlendirildi. Fidan, savaşın bölgeye yayılmasını önlemek adına tüm tarafların sakin ve itidalli davranmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Ukrayna ve Terör Saldırısı konuları da görüşüldü

Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki güncel duruma dair değerlendirmeler yapıldı. Blinken, Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle de başsağlığı dileklerini iletti.