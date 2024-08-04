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Hakan Fidan'dan Gazze Açıklamaları: Soykırım Uyarısı

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki insani durumu eleştirerek, uluslararası yardımların yetersizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:19
Hakan Fidan'dan Gazze Açıklamaları: Soykırım Uyarısı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumu ağır bir dille eleştirdi. Fidan, "(Gazze'de) Bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk hayata veda etmiş durumda. Acil yardım ihtiyacı var." dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bakan Fidan, Gazze’de yaşanan trajediye dikkat çekerek, "Eğer bu katliamı durdurmazsak, insanlık olarak bu cinayetin ortakları olacağız. Tüm dünya, özellikle Batı devletleri, suskunluklarını bozmak zorundalar" diye konuştu.

Yardım Seferberliği

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine yaptığı ziyaret sırasında, El-Ariş Limanı'ndan getirilen yardımların Refah Sınır Kapısı’na ulaşımını inceledi. Şu anda Refah Sınır Kapısı'nın trafiğe kapalı olduğunu ve sadece Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan günlük 25 kamyonun Gazze'ye geçiş yaptığına dikkat çekti. Bu sayının yetersiz olduğunu vurguladı.

Gazze’deki Sağlık Krizi

Fidan, Gazze'deki sağlık altyapısının ağır bir kriz içinde olduğunu belirterek, "36 hastaneden 20'si kapalı durumda. Bulaşıcı hastalıklar hızla artıyor ve acil sağlık yardımlarına ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.

Gıda Kıtlığı ve Yardım İhtiyacı

Bakan Fidan, "Her gün yalnızca 25 kamyon, 2 milyon insanın hayati ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu, büyük bir insanlık trajedisi. Acil müdahale şart," dedi.

Fidan, "2 milyon Filistinli, insanlığın gözü önünde ölüyor. Müslümanlar olarak bir araya gelmeli ve bu soykırımı durdurmak için her şeyi yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

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