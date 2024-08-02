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Hakan Fidan'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yorumlarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:19
Hakan Fidan'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Katz'ın Paylaşımına Cevap

Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Katz’ın tutumunu sert bir dille eleştirerek, "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına konu etmesi tam bir hastalık halidir" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin Gerekçesi

Bakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı’nın yalan ve iftira dolu söylemlerinin, Netanyahu hükümetinin arsızlık ve hadsizlik sembolü haline geldiğini belirtti. Katz’ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'nin başkent Tahran'da ilan ettiği yas sürecini de eleştirdiği biliniyor.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Hedefi Türkiye oldu

Katz, paylaşımlarında Türkiye’nin, Heniyye’nin suikaste uğraması sonrası Tel Aviv Büyükelçiliği’ndeki Türk bayrağını yarıya indirmesini hedef aldı. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri gereksiz yere zedeleme çabası olarak değerlendirildi.

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