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Hakan Fidan'dan İsrail'e Eleştiriler: İki Devletli Çözüm İçin İyi Niyet Beklenemez

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in agresif tutumunu eleştirerek İki devletli çözüm için beklemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 03:50
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 03:50
Hakan Fidan'dan İsrail'e Eleştiriler: İki Devletli Çözüm İçin İyi Niyet Beklenemez

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi tarafından Avrupa Birliği (AB) ve Norveç ile birlikte gerçekleştirilen bu toplantıda, Fidan, iki devletli çözüm önerisinin uygulanması için İsrail'in iyi niyetinin beklenemeyeceğini vurguladı.

İsrail’in Saldırganlığı ve İki Devletli Çözüm

Fidan, İsrail'in Gazze bölgesinde sürdürdüğü saldırganlığı eleştirerek, bu durumun bir an önce sona ermesini istemenin yanı sıra, ateşkes müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Netanyahu'nun Rolü ve Bölgesel Etkiler

Fidan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes girişimlerini her seferinde baltaladığını ifade ederek, "Netanyahu yüzünden bölgemiz alevler içinde." şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu durumun uluslararası toplumu ciddi bir tehdit altına aldığını dile getirdi.

Uluslararası Adalet ve Filistin Devleti

Hakan Fidan, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının yanı sıra, 10 Mayıs 2024 tarihli BM Genel Kurulu kararının Filistin Devleti için yeni bir fırsat sunduğunu belirtti. "Filistin Devleti, BM'nin tam üyesi olmalıdır. Şimdi hedefe ulaşmak için sadece bir veto kaldı." dedi.

Güvenlik ve Kalıcı Barış İçin Çözüm Önerisi

Bakan Fidan, Filistin işgalinin İsrail'e uzun vadede barış ya da güvenlik sağlamadığını, bunun aksine kalıcı güvenliğin sağlanması için iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin, iki tarafın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için bir garantörlük mekanizması önerdiğini hatırlatarak, "İki devletli çözüm çok geç olmadan hayata geçirilmelidir." şeklinde bir çağrı yaptı.

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