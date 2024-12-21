DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.465.309,94 -1,78%

Hakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar: Şam ile İlişkiler ve YPG/PKK Meselesi

Dışişleri Bakanı Fidan, France 24’e verdiği demeçte Şam yönetimi ve YPG/PKK ile ilişkiler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:43
Hakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar: Şam ile İlişkiler ve YPG/PKK Meselesi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, France 24 kanalına verdiği mülakatta, "Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı. Fidan, batılı ülkelerin de Şam ile iletişim kurmaya başladığını vurgulayarak, bunun önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

HTŞ ile İlişkiler ve Terörle Mücadele

Bakan Fidan, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile bugüne dek yaptıkları istihbarat paylaşımı ve işbirliğini hatırlatarak, DEAŞ ve El Kaide ile mücadelede deraslarının önemini vurguladı. Fidan, "HTŞ, yıllardır bizimle işbirliği içinde oldu" dedi.

Suriyelilerin Geri Dönüşü

Fidan, Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü olarak güvenli bir şekilde geri dönebilmesi için gerekli ortamı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. "Önümüzdeki dönemde Suriye'ye geri dönüşlerde büyük bir artış yaşanabilir" dedi.

ABD'nin Suriye Politikasına Eleştiri

Ayrıca, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını artırmasının altında yatan sebeplere de değinen Fidan, 'DEAŞ ile mücadele' ifadesinin bir bahane olduğunu belirtti. Fidan, "Bazı şeyleri doğru tanımlamak lazım. 'DEAŞ’la mücadele' dedikleri hadise, aslında tek bir işten ibaret: O da, DEAŞ mahkumlarını hapishanede tutmak" dedi.

YPG/PKK İle İlgili Açıklamalar

Fidan, YPG/PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdit algısına karşı duyarlılık göstererek, "Bu suni terör örgütünün derhal dağıtılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. YPG/PKK'nın Şam ile müzakere ederek çözüm bulmaları gerektiğini vurguladı.

Gazze'de Ateşkes İhtimali

Gazze'deki ateşkes ihtimali üzerine konuşan Fidan, ilgili aktörlerin daha iyimser olduğunu ve bunun ileride nasıl bir sonuç doğuracağına dair belirsizlik olduğunu ifade etti.

İran ile Olası Çatışma Endişeleri

Fidan, İsrail ve İran arasında bir savaş riski olduğunu kabul ederek, İran'ın böyle bir çatışma istemediğini vurguladı. "İranlı dostlarımızla görüşüyoruz ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
İstanbul'da İşten Çıkarılan Garsonun Kavgası Güvenlik Kamerasında
3
Erzurum'da Çığ Faciası: Vali Çiftçi'den Açıklama
4
Gaziantep İslahiye'de Kask Takana Akaryakıt İndirimi Müjdesi
5
Bakan Bak'tan Judo Sporcusu Emre Yazgan için Taziye Mesajı
6
Batı Şeria'da Filistinliler, Artan İsrail Saldırıları Karşısında Endişeli
7
Diyarbakır'da 13 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı