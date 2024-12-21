Hakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar: Şam ile İlişkiler ve YPG/PKK Meselesi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, France 24 kanalına verdiği mülakatta, "Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı. Fidan, batılı ülkelerin de Şam ile iletişim kurmaya başladığını vurgulayarak, bunun önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

HTŞ ile İlişkiler ve Terörle Mücadele

Bakan Fidan, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile bugüne dek yaptıkları istihbarat paylaşımı ve işbirliğini hatırlatarak, DEAŞ ve El Kaide ile mücadelede deraslarının önemini vurguladı. Fidan, "HTŞ, yıllardır bizimle işbirliği içinde oldu" dedi.

Suriyelilerin Geri Dönüşü

Fidan, Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü olarak güvenli bir şekilde geri dönebilmesi için gerekli ortamı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. "Önümüzdeki dönemde Suriye'ye geri dönüşlerde büyük bir artış yaşanabilir" dedi.

ABD'nin Suriye Politikasına Eleştiri

Ayrıca, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını artırmasının altında yatan sebeplere de değinen Fidan, 'DEAŞ ile mücadele' ifadesinin bir bahane olduğunu belirtti. Fidan, "Bazı şeyleri doğru tanımlamak lazım. 'DEAŞ’la mücadele' dedikleri hadise, aslında tek bir işten ibaret: O da, DEAŞ mahkumlarını hapishanede tutmak" dedi.

YPG/PKK İle İlgili Açıklamalar

Fidan, YPG/PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdit algısına karşı duyarlılık göstererek, "Bu suni terör örgütünün derhal dağıtılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. YPG/PKK'nın Şam ile müzakere ederek çözüm bulmaları gerektiğini vurguladı.

Gazze'de Ateşkes İhtimali

Gazze'deki ateşkes ihtimali üzerine konuşan Fidan, ilgili aktörlerin daha iyimser olduğunu ve bunun ileride nasıl bir sonuç doğuracağına dair belirsizlik olduğunu ifade etti.

İran ile Olası Çatışma Endişeleri

Fidan, İsrail ve İran arasında bir savaş riski olduğunu kabul ederek, İran'ın böyle bir çatışma istemediğini vurguladı. "İranlı dostlarımızla görüşüyoruz ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.