Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya Cevap

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde gerçekleştirdiği konuşmaya dair sert eleştirilerde bulundu. Fidan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Bakan Fidan, Gazze’deki insan kaybının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evini kaybettiğini vurgulayarak, göç edenlerin sayısının da alarm verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Adaletin Yerini Bulacağına İnanıyor

Fidan, bu karanlık tablonun mimarı olan İsrailli yetkililerin bir gün adalet önünde hesap vereceğine inandığını dile getirerek, "Tezahürat değil, haklılıktan güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler, elbet galip gelecektir" şeklinde konuştu.