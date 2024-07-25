Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu'yu alkışlayanların eli kanlı suçluları desteklediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:09
Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya Cevap

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde gerçekleştirdiği konuşmaya dair sert eleştirilerde bulundu. Fidan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Bakan Fidan, Gazze’deki insan kaybının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evini kaybettiğini vurgulayarak, göç edenlerin sayısının da alarm verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Adaletin Yerini Bulacağına İnanıyor

Fidan, bu karanlık tablonun mimarı olan İsrailli yetkililerin bir gün adalet önünde hesap vereceğine inandığını dile getirerek, "Tezahürat değil, haklılıktan güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler, elbet galip gelecektir" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar