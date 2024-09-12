Hakan Fidan'dan Özbekistan Ziyareti Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Özbekistan Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan Fidan, bu görüşmenin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretin Amacı ve İçeriği

Fidan, bu ziyaretin, Mirziyoyev'in haziran ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile varılan kararların takibi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye-Özbekistan makamlarının ilk kez bir araya geldiğini vurguladı.

Görüşmeler ve Ortak Yol Haritası

Bakan Fidan, ziyaretinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Özbekistan'a geldiklerini hatırlatarak, muhataplarıyla önemli görüşmeler yaptıklarını aktardı. Bu görüşmelerin sonucunda bir ortak yol haritası imzalandığını belirten Fidan, istihbarat, güvenlik, askeri, kültürel ve ekonomik işbirliği alanlarını kapsayan somut projelerin zaman çizelgesinin belirlendiğini söyledi.

Stratejik İlişkilerin Önemi

Fidan, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yapılan görüşmede, stratejik ilişkilerin yeniden gözden geçirildiğini vurgulayarak, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin her alanda nasıl geliştiğinin değerlendirildiğini aktardı. Ayrıca, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Mirziyoyev'in siyasi iradesi olduğu sürece iki ülkenin tarihsel yolculuğunun devam edeceğini ifade etti.