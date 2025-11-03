Hakan Fidan Ev Sahipliğinde İstanbul'de Gazze Toplantısı Başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde, İstanbul'da bir otelde Gazze konulu toplantı başladı. Toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve insani durum ele alınacak.

Katılımcılar ve Açılış

Toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar temsilcileri katıldı. Toplantı öncesinde Bakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BAE ile Katar temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Gündem ve Beklenen Mesajlar

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantıda Gazze'deki ateşkes ile ilgili son gelişmeler ve insani durum ön planda olacak. Bakan Fidan'ın toplantıda İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekmesi ve provokatif eylemlere karşı uluslararası toplumun kararlı duruş sergilemesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine işaret edeceği, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu ve bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bakanın ayrıca, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki zorunluluk olduğunu vurgulayacağı; bu konuda İsrail'e baskı uygulanması gerektiğine dikkat çekeceği bildirildi. Toplantıda, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizilecek.

Fidan'ın, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinirken, Birleşmiş Milletler (BM) platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Önceki Mutabakat

Toplantıya katılan ülkeler, 23 Eylül'de BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile liderler düzeyinde bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından yayımlanan bildiride katılımcıların Gazze'nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) planına dayalı kapsamlı bir plan ile güvenlik düzenlemelerinin zorunlu olduğu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğinin desteklenmesi gerektiği vurgulanmış ve Filistinlilerin Gazze'de hayatlarını yeniden kurabilmeleri için birlikte çalışma taahhüdünde bulundukları belirtilmişti.

Bildiride, "İstikrarın sağlanması için bir planın ayrıntılarının çalışılması gerektiğinin altı çizilmiş, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiği belirtilmiştir. Filistin Yönetimi'nin reform çabaları desteklenmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

